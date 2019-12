Confinement à l'école Massey-Vanier de Cowansville : 3 personnes interpellées

Selon la SQ, tout a commencé à 9 h. L'origine du déploiement vient d'une information préoccupante qui nécessitait que les élèves soient confinés , explique Aurélie Guindon, relationniste à la SQ.

L’établissement a été placé en confinement barricadé peu de temps après. Le confinement a duré un peu plus de deux heures.

Tout s'est fait par mesure préventive , continue Mme Guindon.

Des trois personnes interpellées par les forces de l’ordre, deux l’ont été à l'intérieur du bâtiment.

Aucun d’entre eux n’était en possession d'armes, selon la SQ. Il n’y a eu aucun blessé.

L’enquête permettra de déterminer ce qui a mené à cette situation d’urgence.

On saura plus tard s'il y aura des accusations qui seront portées contre les trois individus.

Collaboration étroite entre les commissions scolaires et la SQ

Michael Murray, président de la Commission scolaire Eastern-Townships, explique que les choses ont rapidement été prises en main.

On a eu un avis qu’il y aurait peut-être un risque, alors on a déployé immédiatement notre protocole de confinement , indique-t-il.

On a été en étroite collaboration avec la Sûreté du Québec pour assurer la sécurité de tout le monde. Michael Murray, président de la Commission scolaire Eastern Townships

Il y a eu un message dans l’intercom qui disait qu’il y avait un code bleu et qu’il fallait attendre les instructions. On nous a dit de rester tranquilles et de ne pas faire de bruit , confie une élève de l’établissement qui a vécu le confinement.

Il y avait des surveillants dans les corridors qui nous a dit de courir s’il le fallait parce qu’il fallait qu’on aille dans nos classes , ajoute une autre élève.

Des parents inquiets

Même si, pour maintenir la sécurité, la Commission scolaire Val-des-Cerfs a demandé aux parents de ne pas se présenter sur place, plusieurs d'entre eux, inquiets, étaient venus aux abords de l'école.

C’était vraiment stressant, confie un parent d’élève. On ne veut pas nuire aux plans des policiers. [On nous a dit] de ne pas y aller. En même temps, tu as le coeur qui t’arrache.

L’instinct était de venir ici. un parent d’élève

Peu après la fin du confinement, plusieurs élèves ont quitté l’école en compagnie de leurs parents, visiblement ébranlés.

Les services professionnels prendront en charge les élèves et les membres du personnel qui auront besoin de support, indique la Commission scolaire du Val-des-Cerfs dans une publication Facebook.

Le reste de la journée se déroulera selon l’horaire habituel.

Les parents qui désirent aller chercher leur enfant pourront se rendre aux abords des portes 24 et 25 de l’établissement.