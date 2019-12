Une victime d’agression sexuelle par un juge brise le silence

AVERTISSEMENT : Certains passages de ce texte peuvent heurter la sensibilité des lecteurs.

Lors du procès, un interdit de publication l’empêchait de dévoiler quoi que ce soit, mais à sa demande, ce dernier a été levé, de sorte qu’elle peut maintenant raconter son histoire.

Au moment de l'agression, Tracy Desjarlais, qui est native de la Première Nation crie de Piapot, était la seule femme autochtone qui travaillait au palais de justice. Il n’était pas rare, dit-elle, que des commentaires à caractère raciste ou sexuel soient portés à son égard.

Après avoir dénoncé ces comportements dégradants, ses superviseurs lui ont dit de les prendre pour des blagues , indique-t-elle.

Une série d’événements dégradants

La situation a toutefois dégénéré le 21 août 2003, alors qu’un juge de 54 ans, en couple et père de deux enfants, Laurent Toupin, a attrapé la main de Tracy Desjarlais pour la placer entre ses jambes alors qu’elle était dans une salle d’audience pour lui apporter des documents.

Je me suis éloignée, je lui ai dit de me laisser tranquille et je suis retournée à mon bureau , explique Tracy Desjarlais.

Une fois assise à mon bureau, il a attrapé mes seins par-derrière. J’ai finalement été en mesure de me lever, il s’est déplacé et a mis sa main sur mon entrejambe en disant des propos vulgaires. Je lui ai tenu tête pour qu’il me laisse tranquille, mais il a ri et m’a dit que si je changeais d’idée, il serait dans son bureau. Tracy Desjarlais, victime d'agression sexuelle

Tracy Desjarlais avoue que le mouvement #MeToo (#MoiAussi) l'a convaincu de briser le silence et raconter son histoire et avait fait en sorte qu'elle se sente moins seule. Photo : Kirk Fraser

Élever la voix pour les victimes et les générations futures

Deux ans après avoir agi de la sorte, Laurent Toupin a été reconnu coupable d’agression sexuelle, étant du même coup condamné à neuf mois de détention à domicile, dont une période sous surveillance électronique, notamment. Il a également été inscrit au registre des délinquants sexuels.

Puis, 14 ans après la condamnation de son agresseur, Tracy Desjarlais est retournée au palais de justice pour demander au tribunal de lever l’interdit de publication, une demande qui a été acceptée.

Je n’essaie pas de lui causer plus de souffrance, [je fais cela] beaucoup plus pour aider les autres victimes à guérir et à passer à travers ce type de traumatisme , affirme-t-elle.

Radio-Canada/CBC a joint l’avocat qui représentait Laurent Toupin lors de son procès, mais ce dernier n’a pas été en mesure de parler à son ancien client.

À l’approche de ses 50 ans, Mme Desjarlais souhaite aussi que ses futurs petits-enfants réalisent qu’elle s’est démenée pour que sa voix soit entendue.

[Dénoncer ce type de comportement], c’est un processus de guérison. C’est pour que nos prochaines générations n’aient pas à vivre la même chose et qu’ils souffrent en silence , insiste-t-elle.

Avec les informations de Ntawnis Piapot