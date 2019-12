Michel Potvin proposera de couper le salaire des élus de Saguenay

Le conseiller municipal et président du comité des finances de Saguenay, Michel Potvin, va proposer de réduire le salaire des élus de 10 000 $ en réaction au bras de fer sur le budget 2020, rejeté mercredi .

En entrevue à l’émission C’est jamais pareil, M. Potvin a expliqué son point de vue. Il indique que bien que ces coupes ne représenteraient que 150 000 $, elles lanceraient au moins un message clair aux élus qui se sont opposés à l’adoption du budget.

Ceux qui vont être contre vont devoir m’expliquer comment on fait pour demander à la population d’en faire plus alors que nous on ne fait rien. Michel Potvin, président du comité des finances

Il affirme avoir hâte d’observer la réaction des autres conseillers à la table du conseil. Il va falloir être conséquent avec les actes que l’on dit et que l’on fait , mentionne-t-il.

Le volte-face d’un groupe de 11 élus mercredi l’a choqué et surpris. Ils auraient voulu me donner un coup de masse dans le front et ils n’auraient pas mieux réussi , confie-t-il. Il compare leurs réactions à une bombe atomique .

Je crois que c’était peut-être un coup bien intentionné, mais malhabile. Michel Potvin, président du comité des finances

Il affirme que la Ville n'est pas en faillite et que les inquiétudes des élus indépendants sur la dette ne sont pas justifiées.

Michel Potvin réussit tout de même à voir des points positifs dans toute cette situation. Il est clair à ses yeux que tous les conseillers savent maintenant qu’il faut agir et que les coupes sont incontournables.