La certification environnementale séduit de plus en plus d’écoles francophones en Ontario

Dans le Nord de l’Ontario, plus de la moitié des 15 écoles nouvellement reconnues par l’organisme enseignent dans la langue de Molière.

L'École secondaire catholique Champlain, dans le Grand Sudbury, s’est notamment mérité une certification argent à sa première année dans le programme.

Son personnel et ses élèves ne comptent pas se reposer sur ses lauriers pour autant. Cette année, on vise l’or , affirme Chantal Rioux, l’une des enseignantes chapeautant le comité environnemental de l’établissement.

L'École secondaire catholique Champlain, à Chelmsford Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Jardiner l’avenir

Depuis septembre, le groupe constitué de trois enseignants et d’une dizaine d’élèves développe de nouvelles initiatives afin de sensibiliser leurs camarades et collègues à la question écologique.

Chaque jeudi, Mélanie fait le tour des élèves dînant à la cafétéria. Ceux ayant un repas zéro déchet courent la chance de pouvoir laisser leur uniforme à la maison le temps d’une journée.

Depuis qu’on a commencé à faire ça, la situation s’est améliorée de 50 % Mélanie, élève à l'École secondaire catholique Champlain

Sa camarade Josée fait mention d’un tube Crayola , qui est apparu près du secrétariat en début d’année. On y met les marqueurs qui ne fonctionnent plus, puis on les envoie à Crayola, qui les recycle et en fait des tuiles de plastique , explique la jeune fille.

On a aussi acheté un système Nutritower , poursuit Hannah, qui est également aux études. Il s’agit d’un système d’hydroponie permettant de faire pousser des légumes à longueur d’année. On a planté des concombres, du kale, de la menthe énumère-t-elle.

L’objectif : vendre les récoltes afin d’encourager la consommation locale.

Le système hydroponique Nutritower, installé dans une salle de classe, est éclairé 16 heures par jour. Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Éduquer à l’environnement

Pour l’enseignante Chantal Rioux, l’enfance constitue un moment clé pour adopter des habitudes de vie écoresponsables. C’est plus facile d’opérer un changement lorsqu’on est jeunes que lorsqu’on est établis dans nos routines et dans nos mentalités , dit celle qui s’implique bénévolement dans le projet.

Visiblement, les jeunes apprécient l’engagement de l’enseignante. Les élèves passant par là ponctuent l’entrevue de blagues, d’applaudissements, voire de tape dans la main.

Mme Rioux affirme d’ailleurs observer un changement dans les comportements de ses élèves depuis l’instauration du comité.

Je me fais questionner presque tous les jours. On me dit “regardez madame, j’ai apporté mes fourchettes réutilisables”. Chantal Rioux, enseignante à l'École secondaire catholique Champlain

Le groupe avoue malgré tout rencontrer certains défis, comme le manque d’argent, de temps et de motivation pour mener à bien certains projets.

Cela se fait ressentir tant du côté des élèves que des enseignants. Le tri des déchets, notamment, amène son lot de confusion.

Certaines élèves du comité, ayant maîtrisé l’exercice, rapportent leurs apprentissages à la maison. Ma famille, ça tri toute, maintenant! s’exclame Hannah.

Ses camarades sont du même avis : plus question pour elles de mélanger les différents plastiques, puisque certains ne se recyclent pas.

Une question de points

Afin d’obtenir sa certification or , l’École secondaire catholique Champlain devra gagner des points supplémentaires dans chacune des six catégories déterminées par ÉcoÉcoles Canada.

On y retrouve notamment l’esprit d’équipe et le leadership, le verdissement et l’économie d’énergie.

Le programme est visible sur les babillards de l’école? Un point. Le personnel et les élèves cultivent un jardin potager? Deux points.

Le tout est compilé sur un total de cent points, avec une possibilité d’obtenir des points supplémentaires afin d’atteindre la certification platine.

Un mouvement qui s'exporte dans d'autres provinces

Cette année, l’organisme ontarien a lancé un projet pilote en dehors de la province, souligne la directrice générale Lindsay Bunce.

Une trentaine d’écoles du Québec, du Nouveau-Brunswick et de la Colombie-Britannique ont adhéré à ÉcoÉcoles Ontario, récemment rebaptisé ÉcoÉcoles Canada.