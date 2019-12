Disparue depuis 1 an, une statuette de Jésus retourne à la crèche

Il y a aujourd'hui un an, la statuette de Jésus a été volée de la crèche de l'église. Après plusieurs mois, les paroissiens ne pensaient plus la revoir.

Mais la figurine a récemment été retournée à l'église, de façon anonyme, et ce, juste à temps pour Noël.

Un mystère et une saga

La saga de la statuette a commencée en décembre dernier, quand l’enfant Jésus a disparu de la crèche pour la première fois.

Le temps que la police soit prévenue, la figurine avait été rapportée à l’église. Mais deux jours plus tard, la figurine a disparu à nouveau.

Cette fois, elle n'a pas été retournée.

La statuette a été dérobée en décembre 2018. Photo : CBC / Mark Quinn

Une découverte inattendue

À sa grande surprise, un paroissien a découvert la statuette de Jésus sur les marches de l’entrée de l’église il y a quelques semaines.

Quelqu'un l'avait laissé sur les marches. Je me souviens qu'un des paroissiens m'a dit : “Le petit Jésus est de retour!” J'ai dit : “C'est formidable” , raconte le curé de la paroisse, Joseph Barton. Mais c'est tout ce qu'on sait, que ça a été laissé sur les marches de l'entrée de l'église.

Le curé de la paroisse, Joseph Barton Photo : CBC / Mark Quinn

Aucun message n’a été laissé avec la statuette. Pour la congrégation, plusieurs questions demeurent sans réponse.

Les paroissiens soulagés

Selon Joseph Barton, les membres de l'église ne sont pas fâchés. Ils sont plutôt soulagés que l'histoire soit terminée.

Il y a beaucoup de joie. Ça me rassure qu'il y a de la bonté et de la gentillesse dans le monde. Nous avons de nouveau notre figurine de Jésus. Nous avons notre crèche. Et nous continuons à célébrer , affirme-t-il.

Joseph Barton se dit heureux que la statuette soit en bon état et espère qu'elle restera dorénavant dans la crèche.

D'après les informations de Mark Quinn, de CBC