L’avocat de Jackie Vautour accuse un juge de partialité et lui demande de se récuser

Un avocat qui représente Jackie Vautour dans une cause liée à l’expropriation du parc national de Kouchibouguac demande au juge de se récuser.

Jackie Vautour dit représenter plus de 100 Métis et familles acadiennes expropriés dans les années 1970 pour faire place à la création du parc national. Il est retourné vivre dans le parc deux ans après son expropriation et lutte pour son droit d’y demeurer depuis ce moment.

Dans sa poursuite intentée contre le gouvernement fédéral en 2017, il soutient que le déplacement des familles était illégal en vertu des droits des peuples autochtones.

L'entente entre Ottawa et Fredericton pour la création du parc national de Kouchibouguac a été officialisée le 15 janvier 1979. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hughes

Des propos du juge de la Cour du Banc de la Reine Jean-Paul Ouellette, qui a remis en question les droits revendiqués par M. Vautour durant une audience en septembre, démontrent sa partialité, selon l’avocat Michael Swinwood. Il a demandé au juge Ouellette de confier la cause à un autre juge.

Au moment des faits, à la fin de septembre, Michael Swinwood plaidait dans une autre cause de M. Vautour. Ce dernier a revendiqué sans succès un droit de pêche de subsistance dans les environs du parc Kouchibouguac en tant que Métis.

La Cour d’appel a maintenu le jugement d’un tribunal inférieur qui avait rejeté cette revendication parce que la présence d’une communauté métisse historique à Kouchibouguac n’est pas prouvée dans le secteur du parc. La Cour suprême du Canada a refusé d’entendre cette cause.

L'avocat Michael Swinwood représente Jackie Vautour et d'autres familles qui ont été expropriées il y a plus de 40 ans pour faire place au parc national de Kouchibouguac. Photo : CBC/Shane Magee

Les gouvernements fédéral et provincial soutenaient en septembre qu’il n’y avait pas de revendication valide de droits des Métis. Michael Swinwood répliquait à ces arguments en disant que le juge n’avait pas encore entendu les preuves.

Le juge Ouellette a fait entendre que M. Vautour n’avait pas l’air d’un Autochtone, selon la transcription des procédures du 25 septembre. Répondant à l’avocat qui lui demandait des précisions, le juge a dit qu’il n’y avait pas de communauté métisse au Nouveau-Brunswick.

Me Swinwood a répliqué que ce n’était pas l’objet de la cause. Il a dit avoir l’impression que le juge avait déjà pris une décision.

Le juge Ouellette a ensuite affirmé qu’il n’avait encore pris aucune décision et que lorsque ce sera le cas il la rendra par écrit.

Mercredi, Jean-Paul Ouellette a entendu les arguments de Michael Swinwood et des avocats des gouvernements fédéral et provincial sur la possibilité qu’il se récuse.

Michael Swinwood a qualifié de flagrants les propos du juge qui démontrent, selon lui, qu’il avait un parti pris contre Jackie Vautour. Les avocats des gouvernements s’y sont opposés en disant que le juge n’avait fait que souligner une faiblesse potentielle des arguments d’un avocat.

Les propos du juge et de l’avocat étaient acceptables et ne démontraient aucunement une crainte raisonnable de partialité, selon l’avocate Kathleen McManus, qui représente le procureur général du Canada.

La Cour suprême du Canada a déterminé que les juges peuvent poser des questions aux avocats, a plaidé Kathleen McManus.

Une décision en janvier

Plus de 50 personnes étaient présentes à la Cour du Banc de la Reine, à Moncton, lorsque les avocats des deux partis ont présenté leurs arguments.

Jackie Vautour, 90 ans, était présent. Il n’a pas fait de commentaire à l’extérieur du palais de justice.

Le juge Jean-Paul Ouellette compte rendre sa décision le 9 janvier quant à savoir s’il va se récuser ou non.

Avec les renseignements de Shane Magee, de CBC