Trump est victime de la fabulation des démocrates, selon Poutine

Comme la plupart des observateurs, l’homme fort du Kremlin estime que M. Trump sera ultimement blanchi par le Sénat lors de son procès, l’an prochain, puisque le Parti républicain y est majoritaire.

Il est peu probable qu'ils veuillent écarter du pouvoir un représentant de leur parti sur la base d'accusations totalement inventées , a déclaré M. Poutine, qui voit dans tout le processus la continuation de luttes politiques internes aux États-Unis.

Le parti qui a perdu les élections, le Parti démocrate, tente d'obtenir des résultats par d'autres moyens et d'autres outils, en accusant Trump de complot avec la Russie. Ensuite, il s'avère qu'il n'y en a pas eu. Et maintenant, ils ont inventé une histoire de pression sur l'Ukraine. Vladimir Poutine, président de la Russie

Le président Poutine reprend du coup le principal argument évoqué par les élus républicains pour contester la procédure de destitution mise en marche par les démocrates à la Chambre des représentants.

La Chambre, contrôlée par les démocrates, a approuvé mercredi soir les chefs d'accusation d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès retenus par le Comité judiciaire. Tous les républicains ont voté contre.

Les agences américaines de renseignement et le procureur spécial Robert Mueller ont conclu que la Russie est intervenue dans le processus électoral américain lors de la présidentielle de 2016, dans le but de faire élire M. Trump.

La conférence de presse annuelle du président Poutine, qui s'étire toujours sur plusieurs heures, est un événement très couru. Les journalistes ont rarement l'occasion de lui poser directement des questions. Photo : Getty Images / AFP/ALEXANDER NEMENOV

L'exclusion de la Russie des Jeux olympiques dénoncée

M. Poutine a aussi profité de sa conférence de presse pour affirmer que la Russie devait pouvoir participer aux compétitions sportives sous les couleurs de son drapeau, ce dont elle est privée à cause d'un scandale de dopage.

Notre pays n'a pas à participer sous drapeau neutre si aucun reproche concret n'est fait à notre Comité olympique actuel. C'est écrit dans la charte olympique. Vladimir Poutine, président de la Russie

Si l'Agence mondiale antidopage n'a pas de reproche à faire à notre Comité olympique, alors notre équipe doit participer sous notre drapeau , a-t-il ajouté, en dénonçant les sanctions injustes , illégales et dépourvues de bon sens visant son pays.

N'importe quelle punition doit être individuelle , a martelé M. Poutine tout en promettant de tout faire pour que le sport russe soit propre . Il a jugé que la mise au ban de son pays du sport mondial était politiquement motivée .

L'agence russe antidopage a confirmé jeudi son intention de contester l'exclusion de la Russie des Jeux olympiques de 2020 et 2022 et de la Coupe du monde de soccer 2022 pour avoir falsifié des données.

Une femme écoute la conférence de presse du président Poutine dans une bibliothèque de Kaliningrad, l'enclave russe située entre la Pologne et la Lituanie. Photo : Reuters / Vitaly Nevar

Poutine, climatosceptique?

Personne ne peut dire avec certitude à quoi est dû le changement climatique, a par ailleurs affirmé M. Poutine, remettant en question le consensus scientifique sur la responsabilité humaine.

Personne ne connaît les causes du changement du climat mondial. Nous savons que notre Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement et cela peut dépendre de processus dans l'Univers. Vladimir Poutine, président de la Russie

Un petit changement d'angle de rotation de la Terre autour du Soleil peut conduire – et a déjà mené dans le passé – la planète à des changements sérieux et colossaux du climat avec des conséquences dramatiques , a-t-il avancé.

M. Poutine a jugé qu' évaluer l'influence que peut avoir l'humanité contemporaine sur le climat est très difficile, voire pas possible .

Il a tout de même réaffirmé l'engagement de son pays à réduire les émissions de gaz à effet de serre et le respect de l'accord de Paris sur le climat.

Ne rien faire n'est pas non plus une solution, et sur ce point je suis d'accord avec mes collègues (chefs d'État). Nous devons faire le maximum d'efforts pour que le climat ne change pas de manière dramatique , a-t-il convenu.

Il a également convenu que la Russie est particulièrement exposée au réchauffement climatique. C'est un processus très sérieux pour nous (...) Des villes entières sont bâties sur le pergélisol, imaginez les conséquences en cas de fonte massive, a-t-il dit.

Chef d'un État grand producteur d'hydrocarbures, M. Poutine a toutefois aussi mis en garde contre les appels à renoncer aux énergies fossiles. En défendant ce genre de propositions, il me semble que l'humanité peut retourner vivre dans des grottes, parce qu'elle ne consommera plus rien , a-t-il argué.

Vladimir Poutine a soutenu en conférence de presse que le corps de Lénine, conservé dans un mausolée sur la place Rouge à Moscou, ne devait pas être déplacé. « Selon moi, il ne faut pas y toucher. Du moins tant que la vie et le destin de beaucoup de gens y resteront liés », a-t-il dit. Selon un sondage du centre VTsIOM datant de 2017, plus de 60 % des Russes pensent que le corps du premier dirigeant soviétique doit être déplacé et enterré. Photo : Reuters / Jorge Silva

Partira-t-il en 2024?

Un commentaire énigmatique jeudi du président russe sur la limitation du nombre de mandats présidentiels a par ailleurs relancé des spéculations sur son départ définitif du Kremlin en 2024.

À l'heure actuelle, la Constitution russe interdit à un président d'exercer plus de deux mandats consécutifs, ce qui explique pourquoi Vladimir Poutine a laissé son premier ministre Dimitri Medvedev occuper cette fonction de 2008 à 2012.

M. Poutine a alors été premier ministre, avant de reprendre le poste de président.

Ce qu'on pourrait faire concernant ces mandats, c'est supprimer le qualificatif "consécutifs" s'agissant de la fonction présidentielle , a-t-il répondu après avoir interrogé sur une réforme de la loi fondamentale du pays.

On a deux mandats successifs, votre fidèle serviteur fait ses deux mandats, puis quitte la fonction, puis il a le droit de revenir à la fonction de président, car il ne s'agit plus de deux mandats successifs. Vladimir Poutine, président de la Russie

Ce genre d'alternance dérange certains politologues, acteurs de la société , a encore dit Vladimir Poutine, qui avait jusqu'ici indiqué tenir à la formulation des mandats consécutifs.

La patronne de la chaîne de télévision RT financée par l'État russe, Margarita Simonyan, croit que les propos de Vladimir Poutine ne sont pas dus au hasard, et qu'il a décidé de quitter la présidence.