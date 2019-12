Le Service de police de Regina veut faire avancer deux dossiers non résolus en 2020

Les deux récompenses de 50 000 $ seront donc de nouveau en vigueur en 2020 afin de tenter de résoudre la disparition de la jeune Tamra Keepness et le meurtre de trois membres d’une famille de réfugiés birmans, deux enquêtes non résolues parmi les plus médiatisées de la municipalité.

Nous évaluons chaque année la pertinence d’offrir ces récompenses et nous avons décidé de les renouveler pour une autre année , indique le chef du Service de police de Regina, Evan Bray.

Le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, et son équipe sont déterminés à poursuivre leurs recherches pour élucider deux des affaires non résolues parmi les plus médiatisées de l'histoire de la ville. Photo : CBC

Tamra Keepness a été vue pour la dernière fois vers 22 h 30 le 5 juillet 2004, dans sa maison située en plein coeur de Regina. À l’époque, des photos de l’enfant avaient été affichées un peu partout à travers le pays et les recherches déployées pour la retrouver avaient été les plus importantes de l’histoire de la ville.

En juillet dernier, les autorités ont publié une courte vidéo expliquant qu’ils étaient déterminés à poursuivre leurs recherches pour la retrouver malgré les années qui se sont écoulées.

Nous continuons d’obtenir des informations à son sujet, dont certaines très récemment. C’est important d’avoir un incitatif pour que quelqu’un se présente et nous aide peut-être à résoudre l’affaire , souligne le maire de Regina, Michael Fougere.

Chaque année depuis la disparition de la jeune fille autochtone Tamra Keepness, un barbecue est organisé pour sensibiliser le public à continuer de garder l'oeil ouvert. Photo : Radio-Canada / Karel Houde-Hebert

L’homicide de trois membres de la famille birmane remonte quant à lui à 2010, moment où Gray Nay Htoo, son épouse Maw Maw et leur fils de 3 ans, Seven June, ont été retrouvés morts dans leur résidence.

Le couple était arrivé au Canada en tant que réfugiés avec leur enfant deux ans plus tôt et la femme était enceinte d’un deuxième enfant au moment du drame.

Nous croyons qu'il y a des gens dans la communauté qui détiennent de l'information qui pourrait grandement améliorer notre capacité à résoudre cette affaire , note le sous-chef du Service de police de Regina, Dean Rae.

Selon le Service de police, jusqu’à 25 agents et enquêteurs ont travaillé sur cette affaire au fil des ans, en plus de membres de la Gendarmerie royale du Canada et du Federal Bureau of Investigation (FBI).

D’après le reportage de Karel Houde-Hébert