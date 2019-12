Avancées dans le dossier piscine au Témiscamingue

Récemment, la municipalité de Laverlochère/Angliers a pris le leadership dans ce dossier. Elle est appuyée par huit autres municipalités.

Depuis, trois comités ont été mis en place pour faire avancer le dossier, autant sur l’aspect du financement, des besoins et du mode de gestion.

Il faut se réunir très rapidement chacun des comités pour après ça revenir en groupe, mettre ça ensemble et voir où on s’en va. C’est la chose primordiale. Le matin où on va connaître le mode de gestion et les besoins que l’on a, on va pouvoir s’asseoir et faire des plans et devis , explique le maire de Laverlochère/Angliers, Daniel Barrette.

Le défi du comité piscine consiste maintenant à déposer un dossier au gouvernement du Québec avant le 21 février 2020.

Des utilisateurs, des citoyens et des clubs de natation siègent aussi sur le comité piscine.

Les sommes, qui proviennent du Fonds de développement des territoires, seront allouées au projet selon les besoins ponctuels.