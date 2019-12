Des projets pour le service des incendies de Cap-Chat

Le coût du projet est estimé entre trois et quatre millions de dollars.

Congédiements La semaine dernière, les pompiers de Cap-Chat se plaignaient du manque d’espace dans leurs casernes et du mauvais état de certaines pièces d'équipement. Les esprits se sont échauffés tellement, que le conseil de Ville a décidé de congédier 2 de ses 16 pompiers. Une pompière a démissionné en signe de solidarité.

Il est difficile de se laver dans cette toilette après une intervention disent les pompiers. Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

La mairesse soutient que le site où la nouvelle caserne sera construite n’est pas facile à trouver entre autres à cause de la proximité de l’usine Orbite qui empêche la construction d’un bâtiment dédié à la sécurité dans un large périmètre.

Le parc industriel est situé en surplomb du centre-ville de Cap-Chat. Tant et aussi longtemps qu’on était sous Orbite, il y avait un danger. Parce qu’Orbite manipulait des produits chimiques qui font que s’il y avait eu déversement, à ce moment-là, on irradiait tout le centre-ville de Cap-Chat.

Je ne peux pas placer une caserne au centre-ville de Cap-Chat à ce moment-là. Donc, il fallait se mettre à la recherche d’un nouveau terrain. On l’a trouvé et on est présentement en négociation avec le propriétaire de ce terrain-là. Marie Gratton, mairesse de Cap-Chat

Les pompiers de Cap-Chat disent ne pas avoir assez d'espace dans leurs casernes pour circuler. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

Équipements

La mairesse demande aux pompiers d’être patient dans leur revendication. Elle est en poste depuis seulement deux ans, mais déjà des projets sont sur la table, soutient-elle.

Marie Gratton précise qu’un VTT et une remorque doivent être achetés pour l’an prochain. Elle estime cet achat à plus de 25 000 $. Cet équipement permettra d’intervenir lors des urgences dans l’arrière-pays plus facilement.

Elle promet que de l’équipement pour le sauvetage nautique est aussi prévu un peu plus tard, soit à la fin de 2020 ou au début de 2021. Un projet qui avoisine les 100 000 $.

Je trouve ça difficile d’entendre les pompiers me dire que c’est un problème d’équipements et qu’on ne les équipe pas. D’une part, ce n’est pas vrai, parce que, quand on nous présente un dossier... [par exemple] les pompiers nous ont démontré qu’on avait besoin d’un camion, on l’a commandé en septembre et on devrait l’avoir [très bientôt].

La Ville a fait suivre une formation à ses pompiers, même si l’équipement n’était pas encore arrivé, parce que des subventions étaient disponibles, affirme la mairesse.

Les casernes de Cap-Chat Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Dernièrement, la Ville a été condamnée à payer une amende pour avoir construit illégalement une digue de pierre sur sa rivière. À première vue, Marie Gratton croit que ça ne compromet pas les projets pour son service des incendies.

Un camion des pompiers de Cap-Chat doit être protégé dans cet abri d'auto temporaire. Photo : Radio-Canada / Jean-Francois Deschenes

CNESST

Une plainte a été déposée à la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) à la fin de 2016 en ce qui concerne l'espace de travail des pompiers. Les 11 points soulevés par les inspecteurs ont tous été corrigés, soutient le porte-parole de l'organisme.