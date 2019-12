Pierre Leroux à la tête des Comtés unis de Prescott-Russell

Il succède au maire de Hawkesbury-Est, Robert Kirby. Pierre Leroux a été assermenté lors d’une cérémonie tenue mercredi soir dans la salle du conseil, à L’Orignal. Il est maire de Russell depuis 2015.

Au cours de son mandat, d’une durée d’un an, M. Leroux entend améliorer le niveau de communication avec les différents paliers de gouvernement.

Il a aussi profité de sa nomination pour tendre la perche à la députée indépendante Amanda Simard. M. Leroux s’était présenté contre Mme Simard sous la bannière libérale lors du dernier scrutin provincial en juin 2018.

Pierre Leroux a aussi profité de sa nomination à la présidence pour tendre la perche à la députée indépendante Amanda Simard. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

C’est dans le passé. On a tous un rôle à jouer. Et je pense que c’est le temps que l’on soit capables de travailler avec notre députée provinciale pour essayer de faire avancer les dossiers des Comtés unis , a affirmé M. Leroux. On a besoin de représentation et j’ai donné mon appui pour qu’elle travaille avec nous.

Les relations entre la députée provinciale de Glengarry-Prescott-Russell et certains maires des CUPR sont plutôt froides, depuis près d’un an.

À lire aussi : Amanda Simard critiquée pour ses absences remarquées dans sa circonscription et à Queen's Park

Avec les informations de Denis Babin