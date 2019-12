L’Île-du-Prince-Édouard peine à recruter des fonctionnaires

La concurrence est forte entre les secteurs public et privé pour embaucher des travailleurs, explique la directrice du recrutement à la commission des services publics de l’Île-du-Prince-Édouard, Marney MacKinnon.

Plusieurs ministères connaissent une pénurie de travailleurs au fur et à mesure que les plus âgés prennent leur retraite et il y en a de moins en moins à temps partiel qui peuvent leur succéder à plein temps, souligne-t-elle.

La pénurie de travailleurs est un défi, mais les efforts de recrutement devraient porter leurs fruits, estime la directrice du recrutement à la commission des services publics de l’Île-du-Prince-Édouard, Marney MacKinnon. Photo : CBC/Laura Meader

La fonction publique manque notamment de travailleurs sociaux, de travailleurs des services à la jeunesse, de procureurs débutants, de travailleurs en technologie de l’information, de mécaniciens, d’agents correctionnels et d’adjoints administratifs.

Les services publics ne s’attendaient pas à manquer un jour d’adjoints administratifs, indique Mme MacKinnon. Les besoins en ce domaine sont communiqués aux services de formation professionnelle dans l’ensemble de la province, dit-elle.

Des occasions pour les jeunes travailleurs

Matt Barlow, 22 ans, a décroché un poste de travailleur de soutien dans les services administratifs. Il détient une formation en administration des affaires.

Matt Barlow, 22 ans, ne croyait pas pouvoir être embauché si vite dans la fonction publique. Photo : CBC/Laura Meader

Le jeune homme dit qu’il ne s’attendait pas à être embauché dans la fonction publique tout de suite après sa formation.

Il gère maintenant l’affichage en ligne d’offres d’emplois de la fonction publique. Il estime avoir affiché un millier d’offres d’emploi depuis le mois de mai.

Le marché du travail est « serré »

Les intervenants en matière de recrutement de travailleurs affirment que les conditions actuelles favorisent davantage les gens à la recherche d’un emploi que les employeurs.

La vigueur de l’économie provinciale et le faible taux de chômage sont sans précédent, selon le directeur de la firme Island Recruiting, Blake Doyle. Ce dernier offre ses services de recrutement à l’échelle locale et internationale.

Les travailleurs ont beaucoup plus d’options, ils peuvent choisir où ils veulent faire leur recherche d’emploi, explique M. Doyle.

La fonction publique reste un débouché intéressant pour les travailleurs, dit-il. Elle peut leur offrir de meilleurs avantages sociaux que le privé. Malgré tout, la pénurie de travailleurs touche tous les domaines.

Blake Doyle dit avoir étudié les données du marché du travail des 15 dernières années. Il conclut que ce marché est plus serré que jamais.

Présenter la fonction publique comme un bon milieu de travail

Les services publics veulent recruter des jeunes, ajoute Marney MacKinnon, et ils font plus d’efforts pour se présenter comme un bon milieu de travail où les horaires peuvent être flexibles et où les employés peuvent aider la communauté.

La fonction publique attire de jeunes travailleurs par l’entremise des médias sociaux, avec l’offre de formation professionnelle en milieu de travail et en facilitant leur transition d’un emploi temporaire à un autre permanent, précise Mme MacKinnon.

Le nombre de candidats augmente, ce qui est un bon signe, ajoute-t-elle, mais elle ne croit pas que la pénurie de travailleurs sera bientôt réglée.