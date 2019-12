Les Albertains du nord-ouest témoignent sur la place de la province au sein du Canada

Au centre Montrose, le comité d’experts mené par l'ex-sous-ministre Oryssia Lennie a entendu les positions et perspectives des gens de la région de Grande Prairie mercredi soir. Lors des élections provinciales et fédérales, les conservateurs ont remporté toutes les circonscriptions de la région, qui bénéficie grandement de l’extraction des énergies fossiles et de l’agriculture.

Frustrations sur le transport du pétrole

Un vétéran, Ambrose Ralph, a raconté comment, le jour de l’élection de Justin Trudeau, il a remplacé son drapeau canadien qui flottait fièrement sur son terrain par un drapeau albertain. Même s’il trouve que les consultations vont trop vite, cet employeur du domaine énergétique apprécie l'effort du panel. Selon lui, la solution pour une entente équitable est évidente : on a besoin de pipelines .

Un autre citoyen a pris la parole : c’est une période très difficile pour être un entrepreneur dans cette province ou ce pays .

C’est le temps pour nous comme Canadiens et Albertains de faire ce qui est juste! , plaide un autre travailleur du secteur énergétique.

Un millénarial au microphone a remarqué qu'il manque un sentiment d'identité albertaine, et déplore un changement de culture à Grande Prairie. Les jeunes n'ont pas les espoirs et les rêves qu'ils avaient il y a 10 ans ici .

Le travail du groupe d'experts

Le groupe d’experts nommé par le premier ministre Jason Kenney entend les commentaires du public depuis le début du mois de décembre. Une des panélistes, l’ex-députée Donna Kennedy-Glans, explique son rôle :

Notre travail c’est d’écouter et de s’assurer que la majorité silencieuse est entendue. Donna Kennedy-Glans, membre du panel d'experts

Alors que les frustrations envers Ottawa font partie intégrante des commentaires du public, le thème récurrent qu’elle entend lors des consultations est : comment faire des changements dans quelque chose de systématiquement déficient et injuste. Parmi les changements potentiels étudiés par le comité, il y a notamment la possibilité que l’Alberta se retire du Régime de pensions du Canada pour se donner un régime de retraite provincial et qu'elle forme également une force de police provinciale.

Un rapport remis d’ici avril

Le comité, dont fait notamment partie le fondateur du Parti réformiste Preston Manning, doit rendre son rapport avant la fin du mois de mars. D’ici là, le gouvernement va organiser cinq autres consultations publiques en janvier. Le public est également invité à donner son avis sur le site du gouvernement (en anglais)  (Nouvelle fenêtre) . Le premier ministre Jason Kenney a promis qu’il allait soumettre à un référendum provincial toute recommandation du comité que le gouvernement souhaiterait mettre en place.