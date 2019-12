Une paraplégique dit avoir été blessée par 2 employés d'Air Canada

La compagnie a échoué à prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que des passagers qui ont besoin d’aide supplémentaire puissent embarquer de façon sécuritaire , peut-on lire dans l’avis de demande civile soumis par Bonnie Hayes. L’avis mentionne que l’aviateur a également échoué à former convenablement ses employés.

Bonnie Hayes est paraplégique. Lorsqu’elle voyage par avion, elle demande habituellement une allée avec des accoudoirs qui se lèvent pour accéder facilement au siège de son fauteuil roulant.

En décembre dernier, sa demande n’a pas été acceptée pour un vol de Vancouver à Penticton. On lui a assigné un siège avec des accoudoirs stationnaires, selon les documents de cour.

Elle n’a pas pu se glisser d’elle-même dans le siège de l’avion. Les documents de la cour rapportent que deux employés d’Air Canada ont choisi sans la consulter de la soulever pour la placer dans le siège lui étant assigné.

Bonnie Hayes a crié de douleur durant l’incident. Un des deux hommes impliqués s’est excusé , indiquent les documents. La cliente avance que le fait d’être soulevée lui a causé une douleur immédiate et de la douleur continue dans les épaules et à la partie supérieure de ses bras.

Elle cherche à obtenir des dommages-intérêts pour les dépenses passées et futures nécessaires en raison de l'incident. Elle demande à être compensée pour la souffrance, la perte de jouissance et la perte de revenus.

La poursuite mentionne également que des membres de la famille ont vécu des pertes financières à cause du temps et des efforts requis pour prendre soin d’elle et de sa maison à la suite de ses blessures.

Aucune des allégations n’a été prouvée en cour.

Dans un courriel, Air Canada a refusé de commenter l’affaire parce qu’elle est devant les tribunaux.

Avec les informations de Joel Ballard