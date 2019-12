La plus petite maison en pain d'épices du monde est canadienne

Travis Casagrande, un associé de recherche au Canadian Centre for electron Microscopy de l'Université McMaster à Hamilton, a créé la plus petite maison du monde. Elle est même deux fois plus petite qu'une autre maison créée en France l'an dernier.

Par rapport à la taille d'une maison en pain d'épices typique que vous pourriez trouver dans une épicerie, la mienne est 20 000 fois plus petite. Travis Casagrande, associé de recherche

Mais ce n'est pas tout, lorsque l'on effectue un léger zoom arrière, on s'aperçoit que la maison est en fait perchée sur la tête d'un bonhomme de neige souriant et faisant un clin d'oeil malicieux.

La plus petite maison du monde est perchée sur un bonhomme de neige. Photo : Canadian Centre for Electron Microscopy/Université McMaster

En dézoomant encore un peu, un cylindre apparaît alors à côté. Il s'agit d'un cheveu humain.

Le but est de surprendre les gens lorsqu'ils s'aperçoivent que même le bonhomme de neige, qui est beaucoup plus gros que la maison, est extrêmement petit par rapport au cheveu que vous voyez à côté , explique Travis Casagrande.

La maison sur la tête du bonhomme de neige et à côté d'un cheveu Photo : Canadian Centre for Electron Microscopy/Université McMaster

L'associé de recherche a utilisé un microscope à faisceau d'ions focalisé pour graver les détails microscopiques avec un faisceau d'ions de gallium chargés, un outil qu'il compare à une sableuse. Lui et ses collègues du centre s'en servent tous les jours pour préparer des échantillons encore plus petits dans le cadre des recherches qu'ils mènent dans divers domaines comme l'automobile, l'électronique et le nucléaire.

Nous aidons les chercheurs à comprendre la structure et les propriétés des matériaux, afin de résoudre des problèmes et rendre certaines choses plus résistantes, légères, durables, abordables et efficaces , dit Travis Casagrande.

Le travail de recherche qui est fait dans notre établissement contribue aux technologies futures et c'est ce qui ultimement fait un monde meilleur. Travis Casagrande, associé de recherche

Le bonhomme de neige et la maison ont été réalisés de façon moins sérieuse, mais l'associé de recherche affirme qu'ils ont un rôle important. Nous voulions rappeler à la communauté scientifique notre expertise en microscopie électronique. Et pour le public, je voulais susciter une certaine curiosité de la science, pour développer une meilleure culture scientifique.

Le travail a duré deux très longues journées et plusieurs techniques non conventionnelles ont dû être appliquées. Rouler une boule de neige n'est pas difficile, mais créer les sphères qui forment le corps du bonhomme de neige était en fait l'une des parties les plus difficiles du processus , raconte Travis Casagrande, ajoutant que ces pièces étaient plus grandes que celles avec lesquelles il travaille habituellement.

Il croit maintenant que ces images serviront pendant des années pour des séances de formation notamment afin de montrer ce que le centre peut faire.