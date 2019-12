Enfant amish blessé dans un accident de carriole : le public se mobilise

Le garçon de 11 ans a été héliporté vers l’hôpital pour enfants IWK d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, à la suite de cette collision entre une automobile et la charrette tirée par un cheval dans laquelle il prenait place.

Une collecte de fonds pour la famille de l’enfant blessé dans l’accident de cette semaine aura lieu à 14 h, dimanche, au centre communautaire de Wheatley River.

Xandra van der Geer, la citoyenne qui a organisé la collecte de fonds, se dit impressionnée par la réaction de la communauté dans les 24 heures qui ont suivi cet accident de la route.

Plusieurs accidents

Il s’agit du plus récent incident impliquant un véhicule appartenant à l’une des familles amish qui sont venues s’établir à l’Île-du-Prince-Édouard ces dernières années.

Le 20 mars dernier, la charrette d'une famille amish a été complètement détruite sur la route 22 à New Perth lorsqu'elle a été emboutie par un camion conduit par un adolescent de 17 ans. Le conducteur de la carriole, âgé de 20 ans, a été éjecté de son siège, mais s’en est tiré indemne, ainsi que son passager. Le cheval a été soigné pour des blessures superficielles.

Le 2 juillet, un automobiliste en état d'ébriété a heurté une charrette conduite par un homme. Un passager de la voiture a été sérieusement blessé et le cheval qui conduisait la carriole a dû être euthanasié en raison des blessures qu'il a subies, rapportait l'été dernier le Guardian de Charlottetown.

Dans la province, la GRC Gendarmerie royale du Canada essaie d'ailleurs de sensibiliser à la fois les amish et le reste du public. La police recommande notamment de ne pas klaxonner, car cela peut alarmer les chevaux et provoquer un accident.

Une enseigne à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : CBC/Shane Ross

Quatre enfants et un adulte prenaient place à bord de la carriole impliquée dans l’accident, et deux adultes se trouvaient dans l’automobile. En plus du garçon héliporté vers Halifax, deux autres enfants, leur père et l’adolescent de 17 ans qui conduisait l’automobile ont été soignés à l’Île-du-Prince-Édouard pour des blessures mineures.

Le cheval s’est relevé sans blessure apparente après la collision.

Xandra van der Geer n’a pas fixé d’objectif pour la collecte, mais observe que les dons déjà reçus se chiffrent à environ 50 dollars par personne.

Elle dit qu’il ne s’agit pas que d’une aide financière, mais aussi d’un message de soutien à la famille, pour leur dire qu’ils sont aussi importants que tous les autres dans notre communauté, que nous prenons soin d’eux et que nous aimons qu’ils soient ici .