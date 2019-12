2019 : année mouvementée en conditions climatiques dans les Prairies

Selon le classement du Ministère fédéral de l’Environnement, l’un des événements les plus retentissants de ce cru 2019 concerne les chutes de neige précoces subies par l’Alberta et le Manitoba entre septembre et octobre de cette année. La ville de Calgary en Alberta a subi d’intenses chutes de neige fin septembre. Pendant quatre jours, 32 centimètres de précipitations se sont abattus sur la capitale albertaine, du jamais vu depuis 65 ans.

Deux semaines plus tard, c’est au tour du Manitoba de voir des chutes de neige record tomber sur ses terres. Lors de la semaine de l’Action de grâces, Winnipeg et ses alentours ont enduré pas moins de 34 centimètres de neige! Une situation unique qui a entraîné la déclaration de l'état d’urgence dans la province.

Ce déferlement de poudreuse sur le Manitoba est tout simplement la plus grande tempête d’octobre depuis le début des relevés météorologiques en 1872. Et celle-ci n’a pas été sans conséquence pour les habitants de la province : environ 250 000 personnes privées d’électricité, plus de 6000 membres de réserves des Premières Nations évacuées, des amoncellements de neige de plus de deux mètres de hauteur à cause du vent : un automne dont les Manitobains se souviendront longtemps.

À Calgary, le froid a aussi fait parler dans les chaumières. Au mois de février 2019, le vortex polaire a violemment frappé l’Alberta. La capitale albertaine a vécu son mois de février le plus froid en 83 ans. La température moyenne de février est restée de dix degrés en dessous des normales de saison.

Après la neige, la sécheresse

En dehors de ce rude hiver, le reste de l’année n’a pas été tout rose. Cela est notamment le cas pour les agriculteurs des Prairies. Selon le ministère de l'Environnement du Canada, il faisait un temps trop sec au début de la période de croissance des récoltes. Les conditions météorologiques faisaient partie des plus sèches depuis 133 ans. Par exemple, la ville de Regina a vécu son mois de mars le plus sec avec seulement 0,8 millimètre de précipitations. Pire encore à Saskatoon en avril, avec uniquement 0,4 millimètre de pluie!

Le bilan du ministère évoque même des propriétaires de maisons voyant leurs fondations craquer et s’enfoncer dans ce sol anormalement sec.

Le manque d’humidité a provoqué une détérioration majeure des sols, et a même poussé certains éleveurs à vendre une partie de leur troupeau, notamment à cause du manque d’herbe comestible pour les animaux.

Après la sécheresse, le déluge

La pluie a fait son retour par la suite, certes, mais de manière disproportionnée. En août et en septembre, la ville de Regina a subi des torrents de pluie avec des chutes de près de 17,5 centimètres, soit dix de plus que la normale. Des précipitations qui ont aussi empêché les agriculteurs de manipuler correctement leurs équipements lourds lors de cette saison.

L’Alberta n’a pas été épargnée non plus par ces pluies, et cela a mené à une grande anxiété chez les agriculteurs. À cause de ces conditions, le ministère évoque même une chute des prix et une détérioration de la majorité des cultures des Prairies canadiennes.

Des incendies globalement maîtrisés, mais voraces

Pour finir, les feux de forêt ont aussi fait partie des actualités des Prairies. Malgré des statistiques rassurantes à l’échelle nationale, avec un nombre d’incendies en baisse par rapport à 2018, la superficie des dégâts au pays a toutefois été plus importante comparée à l’année dernière.

Un exemple concret de ces désastres encore une fois en Alberta, où la superficie de végétation ayant brûlé est 14 fois plus grande que l’année précédente. C’est la deuxième saison la plus difficile enregistrée pour la province. En conséquence, la qualité de l’air s’est aussi retrouvée dégradée à cause de la fumée rejetée par ces incendies. En 2019, les feux en Alberta ont brûlé 883 000 hectares, ce qui en fait la deuxième plus grande superficie brûlée en 60 ans.