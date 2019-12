Le Saguenay-Lac-Saint-Jean : pas la seule région à produire de l'aluminium « vert »

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean n’est plus seul à produire et vendre de l’aluminium dit vert et responsable, alors que l’Aluminium Stewardship Initiative (ASI), une norme reconnue en développement durable mise sur pied par l’industrie, a émis son 50 e certificat la semaine dernière.

Outre Rio Tinto, trois multinationales ont reçu des certificats pour des alumineries. Il s’agit d’Alcoa, pour Baie-Comeau et une usine en Espagne, Hydro Aluminium, pour ses installations notamment en Norvège et en Allemagne, et Rusal en Russie.

De plus, Rio Tinto a ajouté vendredi dernier deux alumineries à son certificat en Nouvelle-Zélande et en Australie. L'entreprise a aussi additionné deux mines de bauxite et une usine de production d’alumine.

En avril 2018, Rio Tinto annonçait être devenu le premier producteur d’aluminium à obtenir, pour ses usines situées au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la certification de l’ASI.

Les autres certificats de l’ASI ont été accordés principalement à des mines de bauxite, des usines d’alumine et des usines de transformation. Ces sites se trouvent en Europe, au Brésil, aux Émirats arabes unis et en Chine.

Nous sommes ravis de voir l’acceptation rapide de la certification ASI. Il y a plusieurs nouveaux certificats qui se concrétiseront ce mois-ci et nous nous attendons à une année chargée. Fiona Solomon, présidente et chef de la direction de l’Aluminium Stewardship Initiative

De la concurrence pour la région

Rio Tinto fait partie des membres fondateurs de l’ASI. La production au Saguenay-Lac-Saint-Jean de cet aluminium dit « vert » était vue par plusieurs comme un argument de vente majeur.

Malgré le nombre de certificats émis et la concurrence d’autres pays, l'économiste Pierre Poliquin croit que la région pourra quand même continuer à tirer son épingle du jeu. Parmi toutes sortes d’aluminium vert, il y en a qui sont plus verts que d’autres et d’autres moins verts. Vous êtes parmi les plus verts parce que votre énergie est verte. Votre technologie est la plus verte , a-t-il soutenu dans le cadre d’une entrevue à Radio-Canada.

Selon des données publiées  (Nouvelle fenêtre) par le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium (CQRDA), l’hydroélectricité sert à produire 100 % du métal gris au Canada et 98 % en Russie.

Fiona Solomon ne croit pas non plus que ça puisse nuire à la région. Pas du tout! ASI voit son programme de certification comme un effort de toutes les parties qui devraient élever leur performance en aluminium et en développement durable partout, pas seulement pour quelques rares usines , a-t-elle mentionné.

La norme ASI est basée sur trois pôles, soit la gouvernance, l’environnement et le côté social. Ainsi, des facteurs comme l’intégrité commerciale, les émissions de gaz à effet de serre ou encore les droits humains et du travail sont audités lors du processus de certification.

En Chine

Les huit usines chinoises certifiées par l'ASI font de la refusion et du raffinage de l’aluminium ainsi que de la conversion de matières. Avec l’utilisation courante de charbon dans la production, jusqu’à 90 % selon les mêmes chiffres du CQRDACentre québécois de recherche et de développement de l’aluminium , l'émission des certificats pourrait surprendre au premier abord. Toutefois, selon l’économiste Pierre Poliquin, la Chine aurait pris un virage vert.

C’est que lors du dernier congrès du Parti communiste chinois qui s’est tenu il y a trois ou quatre ans, c’était la priorité nationale. Le nouveau président Xi Jinping a dit qu’il plaçait la Chine en très très peu d’années de pire pollueur à moins pire pollueur. Pierre Poliquin, économiste

Du côté de l’ASI, on indique qu’on tiendra plus compte de la provenance de l’aluminium dans les usines de transformation. On s’attend à ce que d’autres parties de la chaîne de valeur deviennent de plus en plus impliquées. ASI va d’ailleurs revoir ses critères en 2020-2021 pour refléter ce que tous les participants à la chaîne d’approvisionnement devraient faire pour s’attaquer aux défis des changements climatiques , a fait savoir Fiona Solomon dans un échange de courriels depuis son siège social en Australie.

Rappelons également qu'avec la technologie Elysis en développement, Rio Tinto entend produire de l'aluminium sans aucune émission de gaz à effet de serre.