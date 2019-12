La quantité de plomb dans l’eau à Winnipeg est alarmante, selon une experte

La Ville de Winnipeg a publié mardi le résultat de sa première série de tests de la qualité de l’eau et de la concentration de plomb effectué dans les six derniers mois. Les tests réalisés dans 268 résidences montrent que 20 % des échantillons pris sans rinçage préalable des canalisations avaient un niveau de plomb plus élevé que la norme nationale.

Cette analyse de la qualité de l'eau survient après qu’Ottawa ait abaissé les normes en ce qui concerne le plomb autorisé dans l'eau potable. En mars, la teneur maximale en plomb autorisée dans l’eau potable a été réduite à 0,005 milligramme par litre, soit la moitié de la limite précédente.

La professeure associée à l’institut des ressources naturelles de l’Université du Manitoba Shirley Thompson tire la sonnette d’alarme.

Avec les taux de plomb qu'on voit dans certaines résidences, c'est inquiétant. Nous parlons de problèmes de développement des neurones, des muscles, des os et des reins , affirme-t-elle, en ajoutant que le plomb est une substance difficile à éliminer par le corps humain, ce qui fait qu'elle s'accumule.

Nous avons trouvé les quartiers problématiques avec ce premier échantillonnage. Concentrons-nous sur ces quartiers. Attardons-nous plus en profondeur au quartier Point Douglas [par exemple] , dit-elle.

Le professeur de chimie à l'Université de Saint-Boniface, François Gauvin, ne croit pas encore qu’il y aurait lieu de s’inquiéter. Il indique cependant qu’il voudrait lui aussi voir plus d’analyses de la concentration de l’eau dans les quartiers avec des maisons plus anciennes.

Il s’agirait de confirmer ces choses-là pour voir si c’est récurrent et après ça peut-être prendre des mesures élémentaires normales pour contrôler la situation, et voir si l’on doit aller plus loin dans les mesures , dit-il.

La Ville de Winnipeg dit que l'eau d'autres maisons sera testée en 2020.

