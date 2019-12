Le premier hiver en Abitibi-Témiscamingue d'une réfugiée syrienne

Je m’appelle Yana, je viens de la Syrie, j’habite ici depuis cinq mois, je ne travaille pas, je suis étudiante à Élisabeth-Bruyère, et c’est tout! , dit en riant Yana Rawaj en récitant les phrases qu’elle a apprises dans ses cours de français.

Elle suit des cours depuis maintenant deux mois, mais apprendre une troisième langue, après l’arabe et l’anglais, ne l’a pas empêchée de rapidement tisser des amitiés dans sa nouvelle ville.

Je suis tombée en amour avec la ville, je l’adore, affirme la jeune femme. J’aime ça, je me sens comme à la maison, avec les gens, les gens sont si gentils.

Un Noël presque comme avant

J’ai des amis à Toronto et j’ai une cousine à Ottawa. Ils m’ont invitée, mais je leur ai dit que je voulais passer Noël ici [à Rouyn-Noranda]. Je veux voir comment on célèbre Noël, alors je vais rester ici , raconte Yana Rawaj.

Elle passera Noël chez une famille d’amis qu’elle a rencontrés dans sa nouvelle ville. Ça va être un Noël en famille, comme dans mon village , se réjouit-elle.

Elle s’interroge d’ailleurs sur la façon dont les Québécois s’occupent lors du 25 décembre, car le village où elle vivait en Syrie avait une tradition qui remplissait bien la journée.

Avant la guerre, on célébrait Noël. On décorait toute la ville, il y avait un gros arbre. Chaque famille se réunit le soir de Noël et, le lendemain, nous allons à l’église et nous visitons notre parenté et nos amis, alors c’est une journée occupée! Yana Rawaj

Tu dois aller visiter tes amis, ta famille, comme 30 maisons, mais c’est juste pour 5 minutes pour souhaiter Joyeux Noël et Bonne année , se souvient-elle.

Mais si tout le monde rend visite à son entourage, personne n’est chez soi... non? Voici le truc : on doit laisser un membre de la famille à la maison et les autres s’en vont, explique Yana. Alors la première journée, je restais à la maison et mes parents allaient aux maisons des autres familles. Et la journée suivante, c’est moi qui y allait et ils restaient à la maison.

Prête pour le froid et la neige

Malgré le fait que Yana vivait en Arabie Saoudite avant de s’établir à Rouyn-Noranda, l’hiver ne l’intimide pas. Elle veut d’ailleurs s’initier au ski de fond et au ski alpin.

Parce que je n’ai jamais fait quelque chose comme ça avant, alors je veux tout essayer, mais pas-à-pas, du plus facile au plus difficile , dit-elle.