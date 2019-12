Seules 4 patinoires seront prêtes à temps à Gatineau

Il s'agit de quatre des cinq patinoires des Sénateurs sur le territoire de la municipalité, soit celles des parcs Gilbert-Garneau, Central, Fontaine et Jack-Eyamie.

Dans le cadre d'un projet pilote, le sol sous leur surface glacée est cette année recouvert d’une toile géotextile. Ce recouvrement synthétique permet de garder le sol plus frais et, par conséquent, il est possible de commencer l’arrosage sans la quantité de neige normalement requise pour lancer les opérations.

Les autres patinoires de la Ville de Gatineau sont toujours fermées, selon la page Internet de la Municipalité dédiée au patinage extérieur  (Nouvelle fenêtre) . C'est notamment le cas de la cinquième patinoire des Sénateurs au parc Saint-Gérard.

Gatineau compte au total : 3 patinoires « grand public » (ruisseau de la Brasserie, Lac-Beauchamp et parc Maclaren)

53 patinoires avec ou sans bandes (pour les activités sportives et entretenues par la Ville)

22 patinoires de proximité (de plus petites surfaces, entretenues par des organismes)

5 patinoires des Sénateurs d'Ottawa, dont une est entretenue par un organisme local

On doit s’adapter avec les changements de température. Cette semaine, il faisait 8 °C. Là, il fait froid. Alors, c’est plus dur pour l’entrepreneur d’avoir le niveau d’épaisseur [de neige et de glace] requis , souligne le président de la Commission des loisirs, des sports et du développement des communautés, Martin Lajeunesse.

Martin Lajeunesse est président de la Commission des loisirs, des sports et du développement communautaire de la Ville de Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Le calendrier de patinage s’étendra du 20 décembre au 8 mars pour la très grande majorité des patinoires avec ou sans bandes, ainsi que celles de proximité.

Cet hiver, les Gatinois devraient avoir accès à 82 patinoires extérieures. Il n’y a pas eu de demande soumise pour la patinoire du parc Gérard-Marchand dans le secteur de Masson-Angers. L’enveloppe pour l’entretien des patinoires, l’ouverture de locaux pour les patineurs et l’animation dépasse les 550 000 $.

Les patinoires du ruisseau de la Brasserie et du parc du Lac-Beauchamp devraient pour leur part rester ouvertes une semaine de plus, soit jusqu’au 15 mars, à condition que certaines conditions météorologiques se présentent.

Avec les informations de Nathalie Tremblay et d'Emmanuelle de Mer