Des passagers d'Air Canada arrivent à Whitehorse après avoir été déroutés deux fois

Depuis lundi, trois vols du transporteur aérien ont été déroutés et un autre annulé en raison de « conditions météorologiques insuffisantes pour l'atterrissage », selon un courriel des relations avec les médias d’Air Canada.

Le plafond bas à Whitehorse a affecté certaines arrivées ces derniers jours. [...] Si la limite du plafond ne permet pas un atterrissage sécuritaire selon nos normes approuvées, les vols d’Air Canada sont déroutés ou retournés vers Vancouver. Extrait d'un courriel des relations avec les médias d'Air Canada à Radio-Canada

Les autorités de l’aéroport international Erik Nielsen affirment de leur côté que tout était prêt pour l’arrivée des vols et que la décision de ne pas atterrir est prise uniquement par le transporteur. De fait, les vols d'autres lignes aériennes, comme Air North, ont, quant à eux, réussi à se poser.

L'entreprise aérienne affirme avoir ajouté des vols et de plus gros appareils pour transporter les passagers touchés.

Transit international imprévu

Les passagers déroutés ont été logés lundi soir dans un hôtel de la métropole de l’Alaska, bien que certains n’avaient pas de passeport pour franchir les douanes. Selon Thea Rogers, l’une des passagères, des déclarations ont été exigées pour pouvoir sortir de l’aéroport et éviter d’y passer la nuit.

Jean Beaudoin et son épouse étaient ravis d’atteindre Whitehorse après une longue série de vols depuis leur départ de Québec. « Ça nous a enlevé 2 jours de congé sur 10. [...] On a aussi payé à Anchorage nos repas, donc ça a été des dépenses de plus. »

La Manitobaine Lisa Schroeder qualifie l’expérience de décevante, mais elle lui a permis de rencontrer des gens. « Nous sommes reconnaissants d’être restés en sécurité. »

Manque d'information

Thea Rogers, de Whitehorse, affirme que le plus difficile a plutôt été le manque de communication de la part d’Air Canada. « On n’avait aucune idée de ce qui se passait », a-t-elle lancé en entrevue de l’aéroport d’Anchorage avant de repartir à bord du vol qui a été de nouveau dérouté vers Vancouver.

Le vol 2077 d'Air Canada passe derrière un appareil de la ligne aérienne yukonnaise Air North qui n'a pas eu de mal à se poser, alors que trois vols d'Air Canada ont été déroutés. Photo : Radio-Canada / Mike Rudyk

Aucune information [n'a été transmise] entourant la raison pour laquelle on nous envoyait à Anchorage et non à Vancouver. Thea Rogers, passagère

Roger Gauthier aussi regrette le manque d’informations transmises aux passagers.

« Quand nous avons quitté Anchorage et avons survolé Whitehorse, nous pouvions voir les lumières, mais nous sommes remontés vers Vancouver. Quelque chose n’allait pas, mais aucune communication aucune jusqu’à ce que nous soyons à peut-être 40 km de Whitehorse et que le pilote nous annonce que nous retournions à Vancouver. »

Le mineur dit avoir ainsi perdu deux jours de travail. Il ajoute avoir désormais l’intention de voyager sur Air North à partir de Vancouver.

Avec les informations de Mike Rudyk