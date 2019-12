Inspections et formations inadéquates des entreprises de camionnage manitobaines

Dans un rapport de 65 pages, Norm Ricard affirme que la province ne s’acquitte pas suffisamment de ses responsabilités pour assurer que les poids lourds et les autres véhicules commerciaux sont exploités en toute sécurité.

Il affirme que le ministère de l’Infrastructure délivre les certificats de sécurité aux entreprises de camionnage sans s’assurer que leurs connaissances sont adéquates. Il ne surveille pas non plus suffisamment leurs performances en matière de sécurité et peine à déterminer dans quel cas il faudrait revoir les certificats des entreprises.

Le vérificateur général trouve ainsi que la province ne fait pas d’efforts pour sévir contre les « transporteurs caméléons », ces entreprises de camionnage forcées de fermer leurs portes pour des manquements à la sécurité, mais qui trouvent un moyen de rouvrir sous un autre nom.

Dans son rapport, Norm Ricard dit aussi que le Manitoba ne consulte pas les données américaines sur la sécurité.

Le rapport indique aussi que le ministère déploie ses inspecteurs de manière inefficace, ne fait pas le suivi des inspections et ne réclame pas que les entreprises prouvent qu’elles ont effectué des réparations.

M. Ricard dénonce aussi le fait que les stations de pesage des gros camions sont fermées pendant la période où se fait la moitié du trafic commercial.

Presque toutes les inspections de camions de niveau 1, les vérifications les plus approfondies, ont lieu durant seulement cinq mois de l’année, soit du printemps au début de l’automne, souligne le rapport.

17 recommandations

Le vérificateur a déterminé que le ministère de l’Infrastructure ne tient pas compte des risques, n’examine pas suffisamment les données et ne se coordonne pas avec la Société d’assurance publique du Manitoba. Le ministère n’a pas non plus de mesures pour évaluer la valeur de son travail dans le but d'améliorer la sécurité.

Le rapport propose 17 recommandations au Ministère, dont les suivantes :

Mettre en vigueur davantage de tests de connaissances sur la sécurité.

En faire plus pour repérer les « transporteurs caméléons ».

Améliorer sa manière d’évaluer la performance en matière de sécurité.

Accéder aux données américaines sur la sécurité.

Signaler les exploitants qui posent le plus de risques à la sécurité.

Le Manitoba a récemment instauré une formation d'entrée obligatoire pour les camionneurs commerciaux débutants, en réaction au grave accident de la route entre l'autocar des Broncos de Humboldt et un camion en Saskatchewan, en avril 2018, qui avait fait 16 morts.

Au Manitoba, près de 16 % des décès sur les routes concernent un véhicule commercial, notamment en raison de leur taille et de leur poids. En 2018, 2086 véhicules commerciaux ont subi une collision, ce qui a fait 11 morts, 39 blessés graves et 494 blessures mineures ou non précisées, selon le rapport.

M. Ricard estime le coût annuel de ces collisions à 135 millions de dollars, ce qui recouvre les coûts liés aux pertes de vie, au traitement des blessures et à la réadaptation.

Avec les informations de Bartley Kives