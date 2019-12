Jean Charest serait un bon candidat selon Yves Lévesque, ancien maire de Trois-Rivières

C’est quelqu’un qui parle français et anglais, quelqu’un qui a du charisme. C’est un bon communicateur. Il a tous ces atouts-là , juge Yves Lévesque à propos de l’ancien premier ministre du Québec.

Il a une bonne crédibilité à travers le Canada. Il connaît les rouages du fédéral. Yves Lévesque, ancien maire de Trois-Rivières

Rien d’officiel pour l’instant

L’ancien maire de Trois-Rivières reste cependant prudent quant à l'information voulant que Jean Charest réfléchisse à une candidature à la tête du Parti conservateur. Entre la source et la réalité, c’est deux mondes. J’ai hâte de voir de façon officielle le choix définitif.

Interrogé au micro de 360 PM, Yves Lévesque précise qu’il n’a eu aucune information émanant du Parti conservateur, et dit avoir appris l’information par Radio-Canada.

Il y a beaucoup de gens qui font aussi des spéculations pour mettre la pression sur les candidats. C’est une façon de faire en politique. C’est toujours plus difficile de dire non quand plein de gens te sollicitent et que ton nom véhicule sur la place publique.

C’est aussi un moyen de prendre la température. Yves Lévesque, ancien maire de Trois-Rivières.

Des obstacles possibles à sa candidature, selon Yves Lévesque

Yves Lévesque parle aussi d’une décision difficile à prendre pour l’ancien premier ministre. M.Charest a quitté le monde politique et il est allé dans le privé. Et une fois qu’on est rendu dans le privé avec ses avantages, ce n’est pas toujours certain que les gens veulent revenir en politique. Mais c’est vrai aussi que la politique, une fois qu’on l’a dans le sang on l’a tout le temps .

L’ancien maire de Trois-Rivières émet toutefois des réserves. Il affirme que les soupçons autour de la probité de Jean Charest pourraient représenter un obstacle à sa candidature.

Il faut s’assurer de ne pas avoir des squelettes dans le placard. Cette enquête est encore en marche. L'idéal est de régler ce dossier-là et qu’il soit blanchi.

Si on va en campagne avec un candidat ou une candidate sous enquête, l’opposition va l’utiliser à ses fins et avec raison. Yves Lévesque, ancien maire de Trois-Rivières

Le Parti conservateur est à la recherche d'un nouveau chef à la suite de la démission d'Andrew Scheer. Deux sources proches de Jean Charest confirment qu'il est en réflexion et qu'il mène actuellement une consultation restreinte auprès de sa famille et de ses proches. Selon nos informations, Jean Charest a reçu plusieurs messages d'élus du caucus conservateur, d'ex-élus et de militants lui demandant qu'il se lance dans la course.