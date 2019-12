Gare aux colis volés à Edmonton

Alors que Jo-Anne Beaulieu attendait les cadeaux de Noël qu'elle avait commandés en ligne, c'est plutôt une mauvaise surprise qu'elle a reçue.

« Quand j'ai ouvert la porte [et qu'il n'y avait rien] j'ai décidé de regarder la vidéo de notre caméra de surveillance près de la porte d'entrée », raconte la résidente du quartier de Summerside, en banlieue d'Edmonton.

Dans la vidéo datant du 12 décembre, on assiste au vol de deux paquets devant chez elle.

Ils ont pris les boîtes et ils sont partis! J'étais bien sûr déconcertée. Ça ne fait pas très Noël. Jo-Anne Beaulieu

La police d'Edmonton n'a pas voulu dévoiler combien de personnes ont signalé le même type d'incidents cette année.

Prévenir les vols

Ce scénario se voit à longueur d'année, selon Don Lehman, de l'organisme de surveillance des quartiers Neigbourhood Watch. On peut toutefois diminuer le risque d'un vol en ayant un oeil sur son entourage, dit-il.

« Il faut créer des liens avec ses voisins, souligne Don Lehman. Quand on se connaît les uns les autres et qu'on se familiarise avec notre voisinage, on reconnaît plus facilement quand quelque chose n'est pas correct. »

Par écrit, Postes Canada suggère d'utiliser son service gratuit de livraison flexible, qui permet de récupérer un colis à l'un de ses 6000 comptoirs, surtout si l'on ne pense pas être à la maison au moment de la livraison.

Au moment de leur commande, les clients de Postes Canada ont aussi l'option de choisir un endroit plus discret sur leur propriété que la porte d'entrée pour la livraison d'un colis.