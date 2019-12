La culture de cellules souches pour restaurer la vue

Inspirés par une technique développée en Italie, les docteurs Lucie Germain et Richard Bazin cultivent des cellules souches en laboratoire afin de les greffer à la cornée malade d’un patient.

La Dre Lucie Germain cultive des cellules souches en laboratoire. Lorsqu'elles se reproduisent, ces cellules forment un tissu qui peut être greffé dans l'oeil malade d'un patient. Photo : Radio-Canada

C'est une grande réussite notre premier essai clinique parce qu'on a été capable de cultiver des cellules, de les transférer sur un patient et de faire que le patient voit à nouveau , s’enthousiasme Dre Lucie Germain, directrice du Laboratoire d’organogénèse expérimentale ( LOEXLaboratoire d’organogénèse expérimentale ) du CHU de Québec.

Les premiers essais cliniques sur 15 patients ont donné des résultats encourageants. La cécité d’un oeil dont ils souffraient a été renversée pour les deux tiers d’entre eux.

Dans la moitié des cas, l’amélioration des capacités visuelles a été telle qu’ils ont pu recommencer à conduire une voiture. Chez une minorité de patients, le problème de cornée est malheureusement réapparu après quelques mois, mais les problèmes de vision étaient moins prononcés qu’avant l’opération.

Ça change beaucoup leur vie parce que si on perd un oeil, toute la vision tridimensionnelle, on ne l'a pas , fait valoir Dr Germain.

Cornée et cellules souches

La cornée est en quelque sorte la fenêtre de l’oeil. C’est une membrane transparente formée en partie de cellules souches.

Quand les cellules souches sont inefficaces, la cornée perd sa transparence, elle devient blanchâtre et, bien sûr, on ne voit pas à travers , explique Dr Richard Bazin.

La cornée est la membrane transparente de l'oeil qui recouvre l'iris, la pupille et le cristallin. Photo : iStock / Mark Kuiken

L’ophtalmologiste précise que la greffe de cellules sources pour régénérer la cornée n’est pas nouvelle. L’innovation réside dans le fait d’être maintenant capable de cultiver ces cellules en laboratoire.

L'avantage de la technique, c'est qu'on peut tout faire à partie d'une très petite quantité de cellules souches. Richard Bazin, ophtalmologiste spécialisé dans les maladies de la cornée

La technique développée par le Dr Richard Bazin et ses collègues pourrait permettre de renverser la cécité causée par une maladie de la cornée chez de nombreux patients. Photo : Radio-Canada

L’opération consiste à prélever une petite quantité de cellules dans l’oeil sain d’un patient, les cultiver en laboratoire, et les greffer ensuite dans l’oeil malade. Puisque les cellules proviennent du patient, il n’y a aucun risque de rejet.

Essais cliniques élargis

LOEXLaboratoire d’organogénèse expérimentale et le Centre hospitalier universitaire de Québec (CHU) espèrent maintenant obtenir l’approbation de Santé Canada pour une deuxième série d’essais cliniques sur une trentaine de patients.

Si jusqu’à présent tous les essais ont été réalisés à l’hôpital Saint-Sacrement, la deuxième phase de tests cliniques se fera en collaboration avec des hôpitaux de Montréal et Toronto.

Le Dr Richard Bazin souligne aussi qu’il sera possible, dans cette deuxième vague, de traiter des patients qui présentent des problèmes aux deux yeux.

L'exemple typique, c'est une brûlure chimique où le patient reçoit un produit chimique dans les deux yeux. Si on peut récupérer ne serait-ce qu'une toute petite quantité de cellules, on peut les faire proliférer et on peut traiter les deux yeux , note le spécialiste.

Cette deuxième phase d’essais cliniques devrait durer encore quelques années.

Si les résultats sont concluants, Santé Canada pourrait officialiser le traitement et permettre la culture de cellules souches provenant de la cornée ailleurs au Canada.

Avec les informations de Nicole Germain