Le compte de taxes des Rouynorandiens a bondi de 33 % depuis 2010

En 2010, la valeur moyenne d'une résidence unifamiliale de Rouyn-Noranda était de 143 560 $. Le compte de taxes moyen s'établissait quant à lui à 1937 $.

Dix ans plus tard, en 2020, la valeur moyenne de ce type de maison aura augmenté de presque 100 000 $. Le compte de taxes a poursuivi son augmentation, si bien que les Rouynorandiens doivent maintenant payer en moyenne 2572 $.

Ce sont les citoyens de Bellecombe et de Mont-Brun qui ont été le plus épargnés, avec des hausses respectives de 424 et de 480 $.

À l'opposé, les citoyens de Granada du secteur desservi et de Cadillac ont dû absorber des hausses de 983 et de 1144 $ depuis 10 ans.

Ces hausses de taxes ont pu faire bondir le budget municipal de 28 millions de dollars, passant de plus de 57 millions de dollars en 2010 à près de 85 millions de dollars en 2020. Dans les deux cas, les revenus provenant des taxes citoyennes représentaient et représentent toujours 70 % du budget.

En excluant le budget du bien-être et de la santé, qui est relativement marginal avec une somme qui dépasse tout juste le million, deux postes budgétaires ont connu des hausses de plus de 50 % : le transport, avec les dépenses de voirie et le déneigement, et celui de l'administration générale. Ce poste budgétaire comprend notamment les dépenses reliées au conseil municipal ainsi qu'à la gestion financière et administrative.

Le conseil municipal de Rouyn-Noranda a déposé son budget 2020 le 16 décembre. Photo : Radio-Canada / Marie-Hélène Paquin

Ces deux postes budgétaires ont respectivement subi des hausses de 52 et de 50 % depuis 2010.

En 2020, le budget a subi une hausse de 3,8 %. Il s'agit de la plus grande hausse depuis 2008. Notons que les données des budgets des années 2007 et antérieures n'étaient pas disponibles pour analyse.