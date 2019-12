La Cour d'appel de l'Ontario ordonne un procès pour des collègues d'un mineur mort en 2015

La Cour d’appel de l’Ontario ordonne la tenue d’un procès dans l’affaire opposant le ministère du Travail de l’Ontario (MTO) à trois contremaîtres de l’entreprise minière Detour Gold. Ces derniers devront donc répondre aux deux chefs d’accusation de manquements à la Loi sur la santé et la sécurité au travail qui pèsent sur chacun d’entre eux.

L’affaire remonte à juin 2015, lors du décès du mécanicien Denis Millette, après avoir été exposé à de fortes doses de cyanure à la mine à ciel ouvert de Detour Gold à Cochrane.

Le MTOministère des Transports de l'Ontario avait, par la suite, déposé des accusations d'infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail contre le responsable de la mine, Andrew Nugent, le superviseur Richard Guillemette ainsi que le responsable de la santé Tyler Buckingham.

Un juge de première instance avait toutefois ordonné un arrêt des procédures, donnant raison à la défense qui soutenait que le droit des trois hommes d’être jugés dans un délai raisonnable, garanti par la Charte des droits et libertés, n’avait pas été respecté.

La défense justifiait sa position par le fait que le procès ne s’était pas tenu dans les 18 mois suivant le dépôt des accusations, le plafond établi prévu par l’arrêt Jordan.

Le ministère du Travail de l’Ontario en a appelé de cette décision, mais le juge de la Cour supérieure responsable de l’affaire s’est aussi inscrit dans la même logique que le juge du tribunal de première instance.

Un nouvel appel a donc été entendu par la Cour d’appel de l’Ontario où trois juges soulignent unanimement que le juge de première instance a commis une erreur de droit dans son interprétation de l’exception [applicable aux] causes particulièrement complexes [que prévoit l’arrêt Jordan] .

Le juge d’appel a, [à son tour], commis une erreur de droit en ne reconnaissant pas et en ne corrigeant pas cette erreur , peut-on lire dans la décision de 19 pages rendue publique mercredi.

Retour sur l’affaire

Dans sa décision, le juge Grant Huscroft de la Cour d’appel de l’Ontario rappelle que tous les différents juges ayant travaillé sur l’affaire sont d’accord qu’il s’agit d’une cause complexe, étant donné notamment le grand nombre d’accusations qui ont été déposées, la longue durée des procédures ainsi que les nombreux témoins et avocats de la défense impliqués.

Au terme d’une enquête conjointe du MTOministère des Transports de l'Ontario et de la Police provinciale de l’Ontario (PPO) en 2016, Detour Gold avait aussi fait l’objet d’accusations de négligence criminelle et de 15 accusations d’infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

La minière a plaidé coupable à un chef d’accusation de négligence criminelle et a été condamnée à payer entre autres une amende de 1,4 million de dollars et plus de 800 000 $ à la famille de M. Millette en guise de dédommagement.

Pour le juge Huscroft, la longue durée des procédures est toutefois justifiée par l’exception prévue pour ce genre de causes par l’arrêt Jordan.

Lorsque le juge conclut que l’affaire était particulièrement complexe, de sorte que sa durée était justifiée, le délai est jugé raisonnable et aucun arrêt des procédures n’est ordonné. Aucune autre analyse n’est nécessaire. Extrait de l’arrêt R c. Jordan

Les accusations d’infractions à la Loi sur la santé et la sécurité au travail contre les trois employés de Detour Gold ont été déposées le 26 mai 2016, mais le procès au tribunal de première instance n’a débuté qu’en janvier 2018.

En incluant les deux mois que s’est réservés le juge de première instance pour finaliser sa décision, il aura fallu 23 mois en tout pour que les accusés connaissent leur sort.

Si le juge de première instance avait indiqué dans sa décision que la Couronne n’avait pas élaboré et suivi un plan concret pour minimiser les délais du procès, le juge Huscroft estime que la disponibilité de cette exception [de l’arrêt Jordan] ne peut pas être conditionnelle aux tentatives de s’inscrire dans le plafond [établi de 18 mois] .

En d’autres mots, un plan pour minimiser les délais causés par une cause particulièrement complexe n’est ni sous-estimé ni rendu inadéquat par le fait qu’il ne vise pas à conclure une cause dans [la période] du plafond établi. Extrait de la décision du juge Grant Huscroft