Le spectacle de Noël a eu raison de l'alerte à la bombe à l'école La Source

The show must go on, comme on l'entend souvent dans le monde du spectacle. C'est ce qui s'est produit à l'école primaire La Source, alors que le spectacle annuel de Noël a dû être arrêté abruptement par une alerte à la bombe, en milieu de matinée, mardi. Mais ce canular n'a pas eu raison de la volonté des élèves de faire montre de leurs talents.

La menace, reçue par courriel, a causé toute une commotion dans l'école. Tout le monde est passé de la joie des Fêtes à l'inquiétude et à l'angoisse en quelques instants.

Manon Gosselin, enseignante de musique à l'école La Source. Photo : Radio-Canada / René Landry

Manon Gosselin, la dynamique enseignante de musique, préparait les jeunes depuis le début novembre en vue de cet événement attendu par les élèves et les parents.

C'est le spectacle de l'année , dit-elle. C'est le seul spectacle qu'on fait devant les parents. C'était plein. Ça applaudissait, c'était vraiment plaisant. Il restait trois numéros. Puis, le directeur est venu me voir. Il m'a dit qu'on ne pourrait pas continuer. Il a parlé aux parents. Il leur a dit qu'il fallait évacuer l'école pour des circonstances incontrôlables.

L'école La Source, à Tracadie. Photo : Radio-Canada / René Landry

Elle raconte la suite. Je me préparais à compter. On se préparait à jouer. Les jeunes m'ont regardé et j'ai dit ''les amis, ce n'est pas grave, il faut qu'on s'en aille''. Ils étaient un peu déçus, c'est sûr. On a travaillé fort.

Un père entre en scène

Dans la salle, au début du spectacle d'une vingtaine de numéros qui devait durer environ deux heures, se trouvaient des parents attendris. L'un d'eux, Pierre Chiasson, assistait avec fierté à la prestation de ses deux jeunes enfants. Puis, il a quitté la salle avant la fin puisqu'il devait aller travailler. Il était loin de se douter, à ce moment-là, qu'il allait devoir revenir sur les lieux en toute hâte pour assurer la sécurité non seulement de ses enfants, mais de tous les enfants de l'école, des parents et des enseignants.

Le sergent Pierre Chiasson est sous-officier aux opérations des détachements de Tracadie et de Néguac de la GRCGendarmerie royale du Canada .

Le sergent Pierre Chiasson de la GRC. Photo : Radio-Canada / René Landry

C'est sûr que ce sont des choses qui ne sont pas très plaisantes pour les parents , laisse-t-il tomber. Que ce soit dans n'importe quelle école, ça inquiète beaucoup les parents et la communauté.

Et que raconte-t-on à ses enfants, tout petits, quand on est parent et, de surcroît, policier?

C'est de trouver la façon de le dire sans trop aller en détails , explique-t-il. Il y a des enfants de tout âge. Il y a des choses que certains devraient savoir ou ne pas savoir non plus. J'ai juste expliqué à mes jeunes... j'ai fait passer ça comme un petit exercice des policiers, des pompiers et des ambulanciers pour vérifier si nos plans d'urgences étaient corrects.

Il ajoute avec le sourire que cette « opération-là » aussi s'est bien déroulée.

Même si la menace s'est avérée être un canular de mauvais goût, la police poursuit son enquête pour tenter de mettre la main au collet de la personne responsable.

On n'allait pas se laisser faire

Le lendemain du spectacle de Noël inachevé, mercredi, les élèves qui n'avaient pas pu monter sur scène ont pu se reprendre.

On s'est dit que ce n'est pas vrai qu'on allait se laisser faire , affirme Manon Gosselin. Ils ont pu présenter leurs numéros devant les parents et les élèves de l'école. Ça s'est bien passé. Tout le monde est heureux.

Elle qui a enseigné la musique à de jeunes élèves devenus ensuite des artistes connus, tels Joannie Benoit et Maxime McGraw, savait bien que le spectacle devait continuer... The show must go on.

Tout est bien qui finit bien , dit-elle en soupirant. Je pense que ces enfants-là travaillent tellement fort pour apprendre leurs numéros, pour faire plaisir à leurs parents et montrer ce qu'ils sont capables de faire en musique. C'est la seule chance qu'ils ont de le faire pendant l'année. Pour eux, c'est une très grosse fierté de participer à ce spectacle.