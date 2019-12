C’était un moment charnière pour l’histoire des services en français au Manitoba. Le 30 juin 2016, les députés du Manitoba ont adopté à l’unanimité le projet de loi 5, sur l'appui à l'épanouissement de la francophonie manitobaine.

Les services en français au Manitoba étaient désormais protégés par une loi provinciale.

Or, depuis, des décisions de la province perçues comme unilatérales par certains acteurs de la francophonie manitobaine ont mené à un questionnement quant à la fermeté de cette loi, notamment en ce qui concerne les consultations avec les francophones.

Le cadre légal instauré en 2016 oblige les ministères et les autres entités publiques à mettre en place des plans stratégiques pluriannuels sur l’offre de services en français.

Chaque année, nous allons fixer des objectifs un peu plus ambitieux, indique la ministre. La première phase, c’était ces plans stratégiques pluriannuels. Tous les ministères et toutes les sociétés de la Couronne ont rédigé leur plan, et ce sont des documents évolutifs.

Selon la ministre, les réalisations concrètes du gouvernement provincial seront présentées dans le prochain rapport annuel du Secrétariat aux affaires francophones, à l’occasion d’un événement prévu en janvier. Ce sera une occasion de montrer l’évolution de l’application de Loi à la communauté, précise la ministre.

Le conseil consultatif francophone en « transformation »

Ces plans ont été élaborés avec le conseil consultatif des affaires francophones de la province, créé grâce à la loi de 2016.

Rochelle Squires affirme qu'il y aura des changements apportés au conseil et qu’elle travaille de près avec la Société de la francophonie manitobaine pour obtenir des noms de candidats potentiels.

Est-ce que nous pouvons faire mieux pour être à l’écoute des préoccupations de la communauté? Absolument. Rochelle Squires, ministre des Affaires francophones du Manitoba

J’espère tenir ma première réunion [avec le conseil] dans les premiers mois de la nouvelle année. [...] Nous allons voir comment nous pouvons utiliser ce conseil d’une nouvelle manière pour la communauté, d’une nouvelle manière pour le gouvernement , dit-elle, en notant que le conseil est relativement nouveau et qu’il y a eu une phase d’apprentissage.

Je souhaite qu’il prenne un rôle plus important dans les tâches de gestion de projets, et découvrir comment mieux consulter la communauté, d’être la voix de la communauté , déclare Rochelle Squires.

Les consultations et le BEF

Un ancien président de la SFM avait remis en question le fonctionnement de ce conseil après que le gouvernement eut supprimé le poste de sous-ministre adjoint francophone responsable du Bureau de l’éducation française (BEF).

La ministre reconnaît que la communauté s’est sentie prise de court par cette décision. Absolument, dit Mme Squires, je crois certainement que [avec les changements au Conseil consultatif] nous avançons dans une direction qui est plus favorable quant à ce que la communauté veut et ce à quoi elle s’attend.

La ministre tient à souligner l’engagement de son gouvernement envers l’éducation française au Manitoba. Elle rappelle que la province s’est engagée à bâtir trois nouvelles écoles françaises au cours des 10 prochaines années et que l'agrandissement de l’École Noël-Ritchot, dans le quartier de Saint-Norbert, est en cours.

Nous avons entendu de la communauté que nous avons besoin de nouvelles écoles, que nous avons besoin de plus de place, que nous avons besoin de plus d’enseignants. C’est exactement ce que nous allons faire. C’est un modèle de la façon dont une consultation devrait fonctionner. La communauté a parlé, nous avons écouté, et nous agissons , affirme-t-elle.

Collaborer avec la Ville

Rochelle Squires, qui est également ministre des Relations avec les municipalités, envisage aussi une meilleure collaboration entre la province et les autorités municipales, en particulier avec la Ville de Winnipeg, pour abolir les silos qui existent entre ces ordres de gouvernement en matière de services en français. Ce qui, dit-elle, pourrait améliorer l'offre de services.

La ministre en immersion française au Québec

Par ailleurs, Rochelle Squires dit qu’elle va accélérer ses efforts en vue d'apprendre le français. En ce moment, elle passe une heure par semaine avec sa tutrice et a des leçons de français tous les jours dans sa voiture.

Ce n’est pas assez. Alors je vais au Québec durant la nouvelle année pour une immersion française dans une famille , déclare la ministre, en français.