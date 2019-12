Un groupe de citoyens lance un autre appel contre le site du mégahôpital de Windsor

Le groupe Citizens for an Accountable Mega-Hospital Planning Process (CAMPP), fait appel de la décision du Tribunal d’appel de l’aménagement local afin d’empêcher la construction du nouvel hôpital de Windsor sur la route de comté 42.

Plus tôt ce mois-ci, le Tribunal d’appel de l’aménagement local a rejeté le premier appel du groupe confirmant la décision de la Ville de Windsor d'établir un cadre de planification incluant le choix du site de l’hôpital près de l'aéroport.

Le CAMPP se base sur quatre arguments pour faire appel : Les « lacunes apparentes » du tribunal à respecter l'énoncé de politique de la province et le plan officiel de la ville de Windsor, qui mettent tous deux l'accent sur la mise en place des services d'urgence près du lieu de résidence des gens.

Le « manque apparent de consultation » avec les Premières Nations.

Une « rupture » entre les conclusions du tribunal et de nombreuses politiques provinciales et municipales en matière de changements climatiques. Le CAMPP soutient que le site choisi augmentera considérablement l'utilisation des véhicules à moteur.

Le tribunal s'est fondé sur la preuve d'expert fournie par la Ville de Windsor qui contredisait d'autres preuves d'experts également fournies par la Ville.

Plusieurs questions subsistent au sujet de la décision , a déclaré Eric Gillespie, avocat du CAMPP, dans un communiqué de presse. Ce groupe de résidents de Windsor-Essex exerce maintenant les mêmes droits qu’ont tous les résidents de l'Ontario, de demander à un tribunal de réviser la décision du tribunal.

Un appel malheureux selon l’hôpital de Windsor

Selon Eric Gillespie, la demande d'appel consiste à se présenter devant un tribunal de la Cour divisionnaire de l'Ontario à London et de demander à un juge de permettre au CAMPP de soumettre ses quatre points de droit aux tribunaux.

Selon lui, la demande d'appel n'est pas accordée généralement .

Lorsqu'un cas est d'une telle complexité, d'une telle importance pour toute une région, il est certain que quelqu'un allait faire appel , a déclaré l’avocat du CAMPP. Vous pouvez parier que si la décision avait été prise dans l'autre sens, l'hôpital aurait fait appel.

Il dit s'attendre à ce que la demande soit entendue d'ici quelques semaines.