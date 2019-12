La région doit mieux vendre son aluminium « vert »

Ainsi, la région doit mieux faire la promotion de son aluminium conçu avec de l'hydroélectricité. C’est la conclusion à laquelle est venue l’économiste Pierre Péloquin à l'intérieur d'une étude qu’il a menée sur l'industrie de l’aluminium pour le compte du syndicat Unifor.

Dans le contexte du nouvel accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, Pierre Poliquin estime que l’aluminium québécois a un avantage concurrentiel important

Vous êtes sur la planète Terre, une des régions les plus intéressantes dans le contexte de lutte aux changements climatiques et là-dessus, mes recherches ont montré qu'il n'y a aucune forme de publicité, aucune forme de promotion qui est faite sur la région.

Ses résultats ont été présentés mercredi lors d'un point de presse organisé par le Syndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida (SNEAA) auquel ont assisté élus, syndiqués et représentants de divers milieux. Ces gens comptent d'ailleurs se mobiliser pour montrer l'importance de l'aluminium dans la région et demander un soutien au gouvernement fédéral.

Le président du SNEAASyndicat national des employés de l'aluminium d'Arvida , Alain Gagnon, croit qu'il faut penser à des mesures de compensation.

L'aluminium a été exclu présentement au détriment de l'acier. Maintenant, si c'est un bon deal tant que ça, ce qu'on s'attend c'est que notre gouvernement fédéral, Mme Freeland et M. Trudeau, vienne nous rassurer en tant que région productrice d'aluminium, qui est notre principale industrie. Qu'il vienne nous rassurer et nous dire qu'on est protégé. Présentement, on ne l'est pas protégé.

Alain Gagnon, président du SNEAA