Deux patients ont été renvoyés d'un centre de désintoxication de Moose Jaw

En octobre 2019, tout d’abord, Jeff Brown, 42 ans, demande à recevoir des soins dans ce centre de désintoxication de Moose Jaw. Il y commence un traitement contre l'alcoolisme, mais, deux jours plus tard, l’administration lui demande de quitter les lieux, car sa carte de santé provinciale n’est plus valide.

Jeff Brown est très déçu. Cela vous coûte de l'argent et du temps pour essayer d'améliorer votre avenir et on vous dit que c'est un léger inconvénient, de la paperasse. Et puis, revenez plus tard , explique-t-il. M. Brown dit qu'il a réussi à rester sobre cinq jours, avant de faire une rechute.

Un représentant de l’Autorité de santé de la Saskatchewan affirme que, depuis, l'établissement a été informé que personne ne devrait être refusé en raison d'une carte d'assurance-maladie invalide ou émise à l'extérieur de la province, selon des informations de La Presse canadienne.

À la mi-octobre, Dustin Morin a lui aussi été renvoyé du centre Wakamow. Cette fois-ci, c’est à cause de la présence d’une de ses ex-compagnes que l’homme en proie à une dépendance à la méthamphétamine depuis sept ans, s'est fait montrer la porte. Aujourd’hui, il est en détention provisoire pour des accusations de possession d'armes à feu et de délit de fuite.

Deux cas préoccupants, affirme le NPD Nouveau Parti démocratique

Peu après la publication de ces deux témoignages, la députée provinciale du Nouveau Parti démocratique ( NPDNouveau Parti démocratique ), Danielle Chartier, a clamé qu’il n’était pas acceptable que des gens se voient refuser l'accès à des centres de désintoxication financés par l'État. Elle pense que le gouvernement du Parti de la Saskatchewan doit examiner les normes en vigueur dans ces centres et s'assurer qu'elles sont appliquées.

Quand quelqu'un se présente et dit qu’il a besoin d'aide, vous devez vous assurer qu'il obtient le soutien dont il a besoin. Danielle Chartier, députée provinciale, NPD

Le ministère de la Santé a affirmé avoir mis en place des normes pour les services de désintoxication en ce qui concerne la sécurité de ses patients, mais celles-ci ne comprennent pas les circonstances qui pourraient entraîner un renvoi ou un transfert involontaire.

Enfin, selon Rand Teed, spécialiste des dépendances, le problème serait aussi dû à l’encombrement des services de désintoxication dans la province. Pour lui, il n’y a pas assez de places dans ces services.

Avec les informations de Stephanie Taylor