Suicidaire à 11 ans après avoir été victime de violence à son école de Toronto

Près de trois ans de calvaire. Des injures, des coups de poing, des menaces de mort. Cet automne, Charlotte (nom fictif) n’en pouvait plus. La fillette de 11 ans a été hospitalisée pour des pensées suicidaires.

Avertissement : certains détails sont susceptibles de choquer des lecteurs.

Cela fait trois ans que Charlotte ne se sent plus en sécurité à l’école. Impossible de les compter; les incidents violents dont elle dit avoir été victime sont nombreux et récurrents.

Comme lorsqu’un crayon finement aiguisé lui a été planté dans la main par un camarade en colère. Ou la fois où elle s’est brûlé les mains au deuxième degré parce qu’un garçon avait déposé à son insu de la colle chaude sur son pantalon.

Le sobriquet bitch lui colle à la peau.

Au début, la fillette dénonçait. Rapidement, elle aurait été victime de représailles de la part de ses camarades. La directrice nous faisait venir dans le bureau. Après, les garçons venaient me menacer, me frapper, m'insulter. Alors j’ai arrêté d’en parler , soutient-elle.

Charlotte (nom fictif) et sa mère Photo : Radio-Canada / Vedran Lesic

En octobre, Charlotte a craqué. Des élèves lui lançaient des gommes à effacer et l’injuriaient. Elle s’est précipitée dans le bureau de la directrice, mais celle-ci lui aurait dit de retourner en classe puisqu’il ne s’agissait que de taquineries .

Charlotte s’est plutôt dirigée vers la travailleuse sociale, à qui elle a fait part de ses idées noires.

Elle m'a appelée au travail pour me dire de venir chercher ma fille et l'amener à l'hôpital. J'étais presque contente, parce que finalement quelqu'un la prenait au sérieux , se rappelle sa mère, Catherine Dufour.

L’école était au courant des incidents violents. La mère de Charlotte en a dénoncé plusieurs dans des dizaines de courriels échangés avec la direction de l’école élémentaire Charles-Sauriol depuis 2017, que Radio-Canada a consultés.

Son cas n’est pas non plus isolé. Un groupe de sept parents, dont fait partie Mme Dufour, a envoyé une lettre l’an dernier à la directrice de l’école à la suite d’un épisode particulièrement violent. Un garçon avait menacé de crever les yeux de Charlotte avec un stylo devant toute la classe.

Nos enfants sont régulièrement exposés à des comportements agressifs et/ou violents qui émanent fréquemment de quelques élèves. [...] Des enfants ont été victimes de menaces à leur sécurité personnelle, sans que ces incidents ne produisent des conséquences sérieuses. Lettre de parents à la direction de l’école Charles-Sauriol

Selon des données obtenues par Radio-Canada en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, le ministère de l’Éducation n’a pas été formellement averti. L’école n’a signalé aucun incident violent à la province entre 2011 et 2018, comme requis par la loi.

La sous-déclaration de la violence est d’ailleurs un problème récurrent dans les écoles de l’Ontario, révélait une enquête de Radio-Canada en octobre.

Céline Sibley et sa fille Emma dans leur domicile de Toronto Photo : Radio-Canada / Julia Kozak

Une autre mère s’est pour sa part résignée à changer sa fille d’école après des mois d’intimidation répétée à la même école. Selon Céline Sibley, la direction ne l’a jamais avertie et aurait blâmé sa fille de 9 ans en la qualifiant de trop sensible .

Réponse de Viamonde

Le Conseil scolaire Viamonde est vraiment très déçu et attristé que la famille ne se sente pas appuyée par l’équipe de santé mentale mise en place , indique sa porte-parole, Claire Francoeur.

Pour des raisons de confidentialité, Claire Francoeur dit ne pas pouvoir commenter ce cas en détail, mais précise qu’un plan d’intervention a été mis en place pour Charlotte et sa famille.

Oui, le plan d’intervention date de septembre, mais ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de communications avec la famille et de mesures avant , dit-elle. Les directions d’écoles ouvrent des enquêtes lorsqu’elles soupçonnent ou reçoivent des allégations concernant des cas d’intimidation ou de violence, ajoute Mme Francoeur.

Le dernier sondage de satisfaction démontre qu’on a plus de 85 % des parents qui sont satisfaits et qui trouvent que [leur école] est un milieu bienveillant. Claire Francoeur, porte-parole du Conseil scolaire Viamonde

Claire Francoeur, porte-parole du Conseil scolaire Viamonde Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

La porte-parole a fait parvenir à Radio-Canada une longue liste de ressources, de formations et d’ateliers mis en place dans les écoles, comme des programmes de médiation par les pairs, de justice réparatrice, de développement de la résilience, de prévention du suicide et d’apprentissage des comportements acceptables, notamment.

Pour la mère de Charlotte, l’école a laissé traîner le dossier trop longtemps avant d’offrir un plan d’intervention. Souvent, la direction ne répondait pas à ses courriels ou a annulé une rencontre prévue pour discuter du problème, soutient la mère.

Un membre du personnel aurait même blâmé l’enfant. Elle m’a dit que je n’avais pas une bonne image sociale et c’est pourquoi on me taquine , allègue Charlotte.

Changement de culture

Selon Joanne Cummings, chercheuse spécialisée en intimidation à l’Université York, un changement de culture s’impose dans les écoles. Il existe plein de ressources gratuites ou offertes par les conseils scolaires, mais c’est aux écoles d’en faire usage .

Le mois dernier à la suite de l’enquête de CBC/Radio-Canada, l’Ontario a annoncé des mesures pour s’attaquer au problème. Joanne Cummings espère qu’elles comprendront des formations en psychologie de l’enfance. C’est très démoralisant pour les enseignants ce qui se passe .

Joanne Cummings, chercheuse de l’Université York spécialisée en intimidation chez l'enfant Photo : Radio-Canada / Julia Kosak

Est-ce qu’on est parfait? Non, mais on vise constamment à s’améliorer. S’il y a des ressources supplémentaires [de la province], tout le monde va dire bravo. Claire Francoeur, porte-parole du Conseil scolaire Viamonde

Catherine Dufour remet en question les interventions du personnel. Après que Charlotte a été menacée en classe par un élève avec un stylo, l’école ne lui aurait pas offert de soutien particulier, selon sa mère, choisissant plutôt de rassembler les élèves pour discuter de l’événement.

Une intervention en groupe avec l’agresseur et la victime n’est effectivement pas recommandée, confirme Joanne Cummings. De son côté, Claire Francoeur rappelle que les écoles doivent composer avec de nouvelles réalités.

Une des difficultés que tous les conseils éprouvent en ce moment, c'est que les comportements et les mots qui étaient acceptables il y a 20, 15, même 5 ans ne le sont plus. Tout le monde est en apprentissage. Certaines blagues ne sont plus acceptables.

Traumatisme à long terme

Charlotte a été retirée de l’école pendant plus d’un mois après avoir exprimé ses pensées suicidaires. Dans une lettre adressée à la direction de l’école le 27 novembre, sa psychiatre a établi un lien direct entre l’intimidation qu’elle subit à l’école et sa détresse psychologique.

Ça fait mal au cœur de la mère. Faire de l'anxiété comme ça, quand t'as 10 et 11 ans, ça forme le tempérament pour la vie. C'est quelque chose avec lequel elle va devoir composer pendant longtemps , déplore sa mère.

Charlotte* a fait l'école à la maison pendant un mois après avoir été hospitalisée. Photo : Radio-Canada / Vedran Lesic

Catherine Dufour espère que sa fille prendra du mieux en janvier, puisque la famille déménage au Québec. Charlotte aura ainsi un nouveau départ.

* Radio-Canada a attribué un nom fictif à la fillette pour des raisons de sécurité.