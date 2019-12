Nommé aux Oscars, un film est le premier à utiliser la peinture à l'encaustique

Physique de la tristesse (The Physics of Sorrow), en nomination pour l’Oscar du meilleur court métrage d'animation, est le premier film entièrement animé selon la technique de l’encaustique, ou peinture à la cire chaude. Xavier Dolan en assure la narration, avec la participation spéciale de Manuel Tadros.

Le réalisateur du court métrage, le Montréalais Theodore Ushev, a peint à la main les 15 000 images de son film. Il a utilisé de la peinture à la cire et de la résine. Je suis très satisfait et vraiment heureux d’avoir fait ce film très personnel , a-t-il déclaré en entrevue avec Carol Off de l’émission As It Happens sur les ondes de CBC Radio One.

Theodore Ushev était aussi finaliste aux Oscars en 2017 dans la même catégorie.

Une peinture ancienne

Ce procédé, dont l’utilisation remonte à l’Antiquité, consiste à ajouter des pigments de couleur à de la cire d’abeille fondue, puis à appliquer ce liquide ou cette pâte à chaud sur une surface donnée. C’est ainsi qu’ont été réalisés les portraits de momies égyptiennes puis, longtemps après, les œuvres d’artistes tels Jasper Johns, Tony Scherman et Fernando Leal Audirac.

Theodore Ushev utilise la technique de l’encaustique, ou peinture à la cire chaude, pour réaliser son court métrage. Photo : Stephan Ballard

Le recours à l’encaustique n’a rien d’un choix aléatoire pour Theodore Ushev : Les premières capsules temporelles ont été les tombeaux et les cercueils égyptiens. On disposait des objets du quotidien autour de la personne enterrée et on plaçait sur le dessus un portrait à l’encaustique. L’encaustique a été la première technique utilisée pour créer des portraits réalistes des morts sur les sarcophages égyptiens, ce qui permettait de préserver durant des siècles le souvenir de la personne. Avec Physique de la tristesse, j’ai voulu créer un sarcophage de ma génération.

Le réalisateur a utilisé pour son court métrage une très vieille recette de peinture encaustique de son père, qui était peintre. Pour réaliser les 15 000 images, Theodore Ushev peignait d'une main et utilisait un sèche-cheveux ou un pistolet thermique de l'autre pour éviter que la peinture ne sèche trop rapidement.

Cette technique est très exigeante physiquement. Je faisais mon entraînement tous les jours. Ce n’était pas seulement bon pour mon esprit ou pour exprimer mes idées artistiques, mais aussi pour ma condition physique. Theodore Ushev

Sorti en 2019, Physique de la tristesse, produit par l’Office national du film (ONF), raconte la vie d’un inconnu naviguant à travers ses souvenirs de jeunesse en Bulgarie, lesquels le ramènent à la mélancolie et au déracinement croissants qui plombent son existence d’adulte au Canada.

Des œuvres de Theodore Ushev réalisées pour le court métrage « Physique de la tristesse » Photo : Stephan Ballard

Theodore Ushev, qui a quitté la Bulgarie pour immigrer au Canada en 1999, souligne que l'histoire lui a rappelé son expérience et sa propre vie.