Les produits de cannabis comestibles sont désormais en vente en Colombie-Britannique

Ils étaient légaux au Canada depuis le 17 octobre, mais les producteurs qui voulaient les mettre sur le marché devaient soumettre un préavis de 60 jours à Santé Canada. Ce délai est maintenant écoulé, si bien que les Britanno-Colombiens peuvent s'en procurer directement sur le site web de la province  (Nouvelle fenêtre) (en anglais),

Les produits comestibles comprennent des pâtisseries et des boissons, mais aussi des huiles, des liquides pour vapoteuses et des produits topiques infusés de cannabis tels que des crèmes et des lotions.

Adam Greenblatt est le responsable du développement commercial de l’entreprise Canopy Growth. Photo : Radio-Canada

C'est très excitant, surtout en Colombie-Britannique. Adam Greenblatt, responsable du développement commercial, Canopy Growth

Selon Adam Greenblatt, responsable du développement commercial de l’entreprise Canopy Growth, les produits comestibles de ce type occupent environ 30 % des parts de marché du cannabis en Californie et au Colorado.

Cela représente une grande part du marché que nous n'avons même pas commencé à toucher dans ce premier chapitre de la légalisation [au Canada] , dit-il.

Disponibilité réduite

Mais les produits ne seront pas tous immédiatement en vente. Selon la Société de distribution des alcools de la Colombie-Britannique (BCLDB), seule une partie des 260 produits attendus sera sur le marché le 19 décembre.

De nombreux autres produits ne seront offerts qu’après le Nouvel An, affirme-t-elle. En réalité [les produits] seront sur le marché petit à petit , dit Viviana Zanocco, de la BCLDBréglementation des alcools en Colombie-Britannique .

Pour sa part, l’Association médicale canadienne (AMC) se dit toujours préoccupée par l’introduction de produits comestibles de cannabis sur le marché. L'AMC demeure préoccupée par le manque de recherche clinique, d'orientation et de surveillance réglementaire du cannabis comme intervention médicale potentielle , affirme-t-elle dans une déclaration.

L’emballage de ces produits doit être simple, et les produits ne peuvent pas contenir d'alcool ou de caféine. Chaque dose ne peut dépasser 10 milligrammes de THC, mais l’ AMCassociation médicale canadienne croit que cette limite est trop élevée.

Les produits topiques auront une limite de 1000 milligrammes par paquet.

Avec les informations d'Estefania Duran