Incursion au palais de justice de Chicoutimi

Au premier étage, le service du greffe constitue la porte d'entrée du palais de justice de Chicoutimi. On peut y célébrer des événements heureux comme un mariage civil ou l'adoption d'un enfant ou des événements plus malheureux comme des procédures en divorce.

C'est là aussi que les employés du ministère de la Justice préparent les dossiers pour les audiences de la cour.

Essentiellement, un palais de justice est un lieu privilégié entre le citoyen et le système judiciaire et aussi un lieu qui permet aux juges et aux cours qui siègent de rendre des jugements et de mettre fin à des litiges par l'application des lois.

Mario Bélanger, directeur des Services judiciaires du Saguenay-Lac-Saint-Jean