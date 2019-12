Déçue, mais pas vaincue : une résidente de Val-Brillant décidée à dézoner son terrain

Malgré un premier revers, Maud Bouillon entend poursuivre ses démarches pour réussir à faire dézoner une partie de son terrain à Val-Brillant et ainsi permettre à son fils de s'y bâtir une maison.

La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a refusé la demande à portée collective déposée en octobre par la MRC de La Matapédia pour faire dézoner le terrain de Maud Bouillon, classé terre agricole.

Cette résidente de Val-Brillant aimerait que son fils puisse s'installer à côté de chez elle, sur un terrain d'environ 6000 mètres carrés, qui n'a pas été cultivé depuis plus de 40 ans.

Avec son fils à proximité, Maud Bouillon pourrait ainsi garder sa maison plutôt que d’aller vivre en résidence pour aînés.

La décision rendue au début du mois de décembre a été présentée lors de la séance du conseil de la MRC du 11 décembre. Pourtant, c'est Radio-Canada qui a appris la nouvelle à Mme Bouillon, la semaine suivante.

Je suis très déçue. Déçue que ça n'ait pas été accepté, et déçue aussi de ne pas l'avoir su en même temps que tout le monde. C'était mon dossier, je crois que la MRC me devait au moins cette réponse-là , affirme-t-elle.

Le terrain que Maud Bouillon veut faire dézoner est en forme de pointe, entre la route 132 et le Chemin de la Sablière, à Val-Brillant. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Malgré sa déception, Mme Bouillon assure qu'elle ne baissera pas les bras.

Je vais présenter mon dossier moi-même à la CPTAQCommission de protection du territoire agricole du Québec . Je vais envoyer ça à Québec, et si on me refuse encore, je vais demander une rencontre avec eux , affirme-t-elle.

Elle compte également demander à la MRCMunicipalité régionale de comté une copie du dossier qui a été envoyé à la CPTAQCommission de protection du territoire agricole du Québec .

Je viens de perdre une bataille, mais je n'ai pas perdu la guerre encore. Maud Bouillon, résidente de Val-Brillant

De plus, Mme Bouillon et le maire de Val-Brillant, Jacques Pelletier, doivent rencontrer le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé mercredi après-midi, pour discuter de ce dossier.

Une déception, mais pas de surprise à la MRC Municipalité régionale de comté

La préfète de la MRCMunicipalité régionale de comté de La Matapédia, Chantale Lavoie, partage la déception de sa citoyenne, mais se montre plus résignée.

Ce n'est pas une surprise, c'est une déception quand même, mais plus une déception pour notre citoyenne qui ne pourra pas réaliser son beau projet, mais on le savait un peu en partant que cette demande-là ne serait probablement pas acceptée , indique Mme Lavoie.

On est obligés de vivre avec, de s'y conformer aussi. Quand c'est la loi, on n'a pas tellement le choix. Par contre, c'est sûr que des situations individuelles comme celle-là on en a plusieurs sur notre territoire. Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

Elle rappelle que le conseil de la MRCMunicipalité régionale de comté avait choisi de présenter la demande de Mme Bouillon tout en sachant qu'une réponse positive était peu probable pour envoyer un message à la CPTAQCommission de protection du territoire agricole du Québec .

On avait choisir de faire la demande pareil pour démontrer qu'on étaient sympathiques à la cause de Mme Bouillon, mais surtout aussi que toutes les règles entourant certains territoires ou certaines zones sont un peu farfelues , souligne Mme Lavoie.

Les maires de La Matapédia avaient pris cette décision à l'unanimité et s'étaient dits exaspérés de devoir se battre pour obtenir l'autorisation de bâtir sur des terres classées agricoles, mais souvent non cultivées.

Plus de pression pour plus de souplesse

Le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, Nelson Pilote, entend d'ailleurs augmenter la pression politique sur la CPTAQCommission de protection du territoire agricole du Québec .

Lors de la dernière séance du conseil de la MRC, il a demandé à ses collègues de faire de même et d'aborder cet enjeu auprès des élus locaux, comme le député Pascal Bérubé.

Le maire de Saint-Alexandre-des-Lacs, Nelson Pilote, aimerait que les municipalités bénéficient d'un certain pouvoir de décision dans la gestion de leurs terres. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

On veut de la souplesse dans les règlements pour permettre à nos petites localités de faire un peu de développement , indique M. Pilote.

Si on se met tous ensemble et qu'on fait des pressions pour que ça bouge, qu'on ait des réponses, qu'ils viennent nous expliquer clairement qu'est-ce qu'on fait avec une terre que ça fait 15 ans qu'elle n'a pas été cultivée. Est-ce qu'on l'endure encore 15 ans de même ou il va se produire de quoi? Nelson Pilote, maire de Saint-Alexandre-des-Lacs

Le maire fait valoir qu'à Saint-Alexandre-des-Lacs, six terres classées agricoles sont pratiquement inutilisées depuis des années, alors que le village manque d'îlots bâtissables à offrir aux nouveaux arrivants.

Faut pas penser que demain matin il va se bâtir 15 maisons à Saint-Alexandre-des-Lacs, c'est d'avoir la possibilité de le faire. Au moins une! lance-t-il.

M. Pilote sera également présent lors de la rencontre avec Pascal Bérubé mercredi après-midi.