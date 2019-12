Des investisseurs sherbrookois cherchent leur argent

Nicolas Provost n’est pas seul dans cette situation. Il fait partie d’un regroupement d’une trentaine d’investisseurs qui ont aussi perdu la trace de leur argent en investissant dans les entreprises DL Innov, Micro-Prêts ou FinaOne. Des compagnies appartenant toutes à l’entrepreneur d’origine sherbrookoise Dominic Lacroix.

Parmi ces investisseurs, il y a aussi Charles Hayes-Dupras qui a prêté au fil du temps un demi-million de dollars à Dominic Lacroix, allant jusqu’à emprunter à la banque pour financer ses prêts. Sophie Labonté qui, après avoir fait des vérifications, a investi 60 000 $. Nathalie Ledoux qui a investi les 60 000 $ reçus en héritage au moment du décès de sa mère ainsi que sa fille, alors âgée de 22 ans, qui elle a investi pour sa part la moitié de son héritage. Lukas Vaillancourt qui a contribué plus de 80 000 $, des sommes versées par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) à la suite d’un accident de moto. Ensemble, c’est une trentaine d’investisseurs qui estiment avoir au total perdu 3,3 M $, selon l’avocat les représentant.

J’ai perdu dans les six chiffres. C’est une grosse perte, ça fait deux ans que l’argent est bloqué. On a tous besoin de cet argent-là pour nos projets. Nicolas Provost, investisseur

Entre 2015 et 2017, tous ont investi dans les entreprises qui faisaient des prêts de moins de 800 $ à des particuliers. En retour Dominic Lacroix leur assurait des taux d’intérêts allant jusqu’à 35 %, tel qu’inscrit dans les contrats dont nous avons obtenu copie. Il y a toujours un risque quand on investit de l’argent, mais c’est un risque calculé. J’avais fait mes calculs et c’était viable , assure Nicolas Provost.

Ces Sherbrookois font partie d'un regroupement d'investisseurs des entreprises de Dominic Lacroix qui désirent être reconnus comme des victimes du PlexCoin. Photo : Radio-Canada

Mois après mois, les intérêts sont versés dans le compte des prêteurs. Ils sont satisfaits de leurs investissements si bien que certains y injectent encore plus d’argent. Puis, à la suite d’informations reçues d’investisseurs, l’Autorité des marchés financiers (AMF) se met le nez dans les entreprises de Dominic Lacroix.

Mais où est l’argent?

En juin 2017, l'AMF se présente devant le Tribunal administratif des marchés financiers et demande à ce que tous les comptes des entreprises de Dominic Lacroix soient gelées et que les activités cessent immédiatement.

Les investisseurs ne reçoivent plus leurs intérêts et n’ont plus accès à leur capital. À l’été 2018, les trois entreprises DL Innov, Micro-Prêts ou FinaOne déclarent faillite. Un syndic de faillite prend en charge ces dossiers. Plus d’un an et demi plus tard, le dossier n’est toujours pas réglé et les investisseurs cherchent toujours à retrouver les milliers de dollars prêtés.

L’enquête de l’AMF portant sur les investisseurs de ces compagnies est toujours en cours. Toutefois, les investisseurs de DL innov, Micro-Prêt et FinaOne disent n’avoir aucune nouvelle de l’AMF etn’ont pas d’informations quant à l’enquête en cours. On a essayé d’avoir des renseignements auprès de l’AMF. On a essayé de les contacter, de les appeler. Je n’ai jamais pu avoir de réponse, parler à qui que ce soit pendant des mois , soutient l’une des investisseurs Sophie Labonté.

Dans la décision du Tribunal administratif des marchés financiers de juin 2017, il est mentionné qu’à la suite de son analyse, l’AMF a découvert que le compte bancaire de Micro-Prêts avait un solde de 0$.

Les investisseurs croient savoir, eux, où sont passés les millions de dollars qui garnissaient autrefois les coffres de DL Innov, Micro-Prêts et FinaOne. Selon eux, Dominic Lacroix aurait transféré les fonds dans un nouveau projet: le PlexCoin.

Par courriel, Dominic Lacroix se défend d’avoir transféré ces sommes. Il soutient que c’est plutôt le contraire. Il dit que lorsque l’AMF a bloqué ces comptes bancaires, il a utilisé de l’argent du projet PlexCoin pour payer les salaires, les fournisseurs et le loyer de ses entreprises DL Innov, Micro-Prêts et FinaOne.

Un autre dossier devant la Cour impliquant Dominic Lacroix

Parallèlement, en juillet 2017, l’AMF entame aussi une enquête concernant le PlexCoin, une monnaie virtuelle créée par Dominic Lacroix. L’AMF considère que l’homme d’affaires aurait frauduleusement amassé des millions de dollars en vendant des PlexCoin alors que la monnaie virtuelle n’était pas enregistrée. Cette fois-ci, les autorités américaines via la Securities and Exchange Commission (SEC) s’en mêlent aussi. La SEC l’a condamné à verser plus de 9 millions de dollars canadiens aux autorités boursières américaines.

Depuis, les procédures judiciaires s’enchainent et les personnes qui ont investi dans cette cryptomonnaie pourraient éventuellement revoir une partie des sommes qu’ils y ont investis.

À ce jour, l’AMF et l’administrateur provisoire Raymond Chabot Grant Thornton ont mis la main sur 7 M $ des quelques 11 M $ investis dans le PlexCoin. Un plan de redistribution a été approuvé par la Cour supérieure pour déterminer à qui iront les sommes retrouvées.

Des investisseurs non reconnus

Pour s’assurer de revoir une partie de leurs sommes investies, cette trentaine d’investisseurs de DL Innov, Micro-Prêt et FinaOne se sont donc regroupés et ont engagé un avocat. Ils veulent être pris en considération dans ce plan de redistribution.

Ma requête ça serait qu’on soit reconnu en tant qu’investisseurs auprès de Dominic Lacroix, au même titre que les autres investisseurs qui ont investis dans le PlexCoin qui ont des recours contre Dominic Lacroix , explique Sophie Labonté qui a perdu 60 000 $ en investissant chez DL Innov en 2016.

Puisque l’AMF a saisi tous les documents qui se trouvaient dans les bureaux de Dominic Lacroix et dans ses ordinateurs, ils prétendent ne pas avoir accès aux preuves nécessaires pour démontrer ce qu’ils avancent quant aux transferts d’argent entre les compagnies. Notre avocat travaille fort là-dessus depuis des mois. Personne n’y a accès, c’est gardé sous scellés , se désole Sophie Labonté.

Sophie Labonté cherche les 60 000 $ qu'elle a investi chez DL Innov en 2016. Photo : Radio-Canada

Au cours de la prochaine semaine trois requêtes seront entendues ou déposées en Cour.

D’abord, une requête a été déposée devant la Cour supérieure pour demander qu’un comité représentant les investisseurs dans les entreprises de Dominic Lacroix soit mis sur place et que ce comité soit entendu lors des prochaines démarches judiciaires entourant le PlexCoin. Ils demandent aussi que leurs frais d’avocat soient payés à même l’argent retrouvé. À cette étape, les requérants sauront s’ils sont reconnus comme intervenant dans le dossier, ce qui ne leur garantit pas pour autant d’avoir accès à l’argent. La position de la trentaine d’investisseurs sera entendue aujourd'hui, le 19 décembre, au palais de justice de Québec.

Moi personnellement j’ai de l’espoir parce que je sais qu’il reste encore de l’argent. Nicolas Provost, investisseur

Ensuite, les investisseurs floués du PlexCoin avaient eux aussi demandé à ce que leurs frais juridiques soient payés à même les 7 M $ retrouvés. La Cour supérieure a toutefois rejetée cette demande. Le 18 décembre, la Cour d’appel n'a pas entendu les investisseurs de PlexCoin. L'audition a été remise à l'an prochain.

Puis, de son côté, l’administrateur provisoire, Raymond Chabot Grant Thornton, déposera dans la semaine du 16 décembre une requête devant les tribunaux pour définir ce qu’est un investisseur dans le plan de redistribution. C’est cette définition qui déterminera subséquemment si tous les investisseurs de Dominic Lacroix pourront retrouver leur argent. L’administrateur provisoire s’attend à ce que ces démarches se fassent en 2020.

Ils en veulent à l’AMF

Les investisseurs rencontrés sont en colère contre l’AMF, encore plus que contre Dominic Lacroix. On ne veut pas pointer Dominic Lacroix, on le sait que c’est lui, ça sert à rien de s’acharner là-dessus. On veut juste récupérer notre argent , implore Nathalie Ledoux qui dit vivre beaucoup de culpabilité et d’anxiété depuis les événements.

Pour sa part, Nicolas Provost considère que l’AMF ne remplit pas son mandat. Le but de l’AMF normalement c’est de ramasser l’argent pour nous la rembourser , dit-il.

Parmi eux, quelques investisseurs ont d'ailleurs reçu la visite d’employés de l’AMF au cours des dernières années. Sophie Labonté a reçu une de ces visites: Ils se sont montrés très rassurant, ils nous ont dit de ne pas nous inquiéter, qu’ils étaient là pour nous. Il y avait de l’argent qu’ils avaient ramassé. [... ] Qu’il y aurait éventuellement des poursuites déposées contre Dominic Lacroix et qu’on pourrait ravoir notre argent .