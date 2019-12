La cause de la présence de la bactérie E. coli dans l’eau à Sherbrooke demeure inconnue

Après plusieurs démarches et expertises à la suite de la découverte de la bactérie E. coli dans un test d’eau en septembre dernier, la Ville de Sherbrooke n’est pas en mesure de déterminer la cause de la contamination.

Le directeur général de la Ville, Daniel Picard, explique que malgré l’embauche d’une firme externe et la révision en profondeur des processus d’échantillonnages et d’analyses, les causes demeurent inconnues.

Nous avions des doutes sérieux sur le fait que ça soit probablement un faux positif. Nous n’avions pas le choix de par la réglementation de signifier la lecture au ministère , a précisé M. Picard.

En septembre, la Ville de Sherbrooke avait déclenché un avis d’ébullition d’eau de 48 heures. À ce moment-là, des échantillons prélevés sur le territoire avaient permis d’affirmer que les réserves d’eau potable et l’eau distribuée à la population n’avaient jamais été contaminées par la bactérie.

La Ville de Sherbrooke a toutefois précisé que l’événement lui a permis de revoir sa méthodologie par rapport à la prise d’échantillons et aux analyses d’eau potable.