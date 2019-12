Davantage d’enfants touchés par la grippe à Ottawa que la normale

Beaucoup [de ces cas] sont associés à l’influenza B [...] et beaucoup aux virus respiratoires , confirme la vice-présidente aux soins aigus et chef des soins infirmiers, Ann Lynch.

Depuis septembre, le personnel du CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario a diagnostiqué l'influenza de type B chez 22 enfants, dont 8 dans la dernière semaine seulement. En comparaison, il y avait eu en 2018 seulement 3 cas pendant la saison de la grippe jusqu'à la fin mars.

La surcharge [de patients à l’urgence] arrive beaucoup le soir, où les services ne sont pas toujours disponibles pour les familles. Ann Lynch, vice-présidente aux soins aigus et chef des soins infirmiers au CHEO

Pour répondre à la demande, le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario a ajouté du personnel. Le mois dernier, l’établissement a embauché 25 infirmières pour pouvoir les postes vacants et d’autres seront recrutées à l’urgence. Malgré tout, il y a toujours une attente à l’urgence, selon la gravité de la maladie , souligne Mme Lynch.

Ann Lynch, vice-présidente aux soins aigus et chef des soins infirmiers, Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) Photo : Radio-Canada

En Outaouais, 55 cas d'influenza de type A et 32 cas de type B ont été répertoriés depuis le 27 octobre par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais. Quatre personnes ont dû être hospitalisées en raison du virus de la grippe.

Des cas plus tôt cette année

Chaque année amène ses cas de grippe. Le même nombre de visites à l’urgence a déjà été enregistré par le passé.

Toutefois, cette situation survient plus tôt cette année pour les cas d’influenza B, le type qui habituellement affecte plus les enfants , précise Marie-Claude Turcotte, gestionnaire du programme d’immunisation à Santé publique Ottawa. L’influenza de type A touche davantage les adultes et les personnes âgées.

L’activité grippale pour l’influenza B est plus élevée que ce à quoi on s’attend normalement à ce temps-ci de l’année. Marie-Claude Turcotte, gestionnaire du programme d’immunisation à Santé publique Ottawa

D’habitude, on voit ça autour de la fin décembre au début janvier. Mais on est en train de voir ça un bon deux semaines d’avance , précise Ann Lynch du CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario .

La porte-parole de Santé publique Ottawa suggère de voir un médecin si l’enfant commence à avoir de la difficulté à respirer ou que la fièvre augmente sans qu’on puisse la contrôler. C’est un signe d’aller consulter , résume Mme Turcotte.

Marie-Claude Turcotte, gestionnaire du programme d’immunisation à Santé publique Ottawa Photo : Radio-Canada

Pour tenter de réduire la surcharge à l’urgence, le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario suggère que les cas moins urgents soient vus par les médecins de famille ou par des pédiatres. Des conseils pour les parents sont également disponibles en anglais et en français sur le site Internet du CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario au sujet des symptômes de la grippe et des soins à apporter à leurs enfants.

Un vaccin efficace

La souche de l’influenza de type B fait partie du vaccin contre la grippe donné cette année en Ontario — une pratique qu’encourage Ann Lynch. Le vaccin est vraiment très efficace cette année. C’est un conseil absolument essentiel , soutient-elle.

Marie-Claude Turcotte confirme pour sa part que les cliniques de vaccination ont été très achalandées cette année . Il demeure possible d’obtenir le vaccin dans les pharmacies pour les enfants de plus de 5 ans ou auprès de son médecin de famille.

Les résidents de l'Outaouais ont quant à eux été plus nombreux à se faire vacciner cette année. Selon le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais, c’est le cas jusqu’à présent pour 29 000 personnes, soit près de 10 000 de plus que l'an dernier. Les chiffres ne sont pas finaux, puisque la période de vaccination se poursuit.

Si les tout-petits sont touchés plus tôt cette année, les plus grands subissent également la grippe. Selon Santé publique Ottawa, plus de la moitié des cas de grippe rapportés provient de la souche A (57 %) et touche les adultes.

Les visiteurs et le personnel médical sont invités à se désinfecter régulièrement les mains. Photo : Radio-Canada

Une autre mesure préventive efficace constitue de se laver les mains. Notre service d’hygiène vient souvent à l’urgence pour nettoyer toutes les heures et s’assurer qu’on est capables de contrôler ça , note Mme Lynch.

Le CHEOCentre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario impose également des restrictions pour éviter la propagation des virus. Il est conseillé aux jeunes de 14 ans et moins de ne pas effectuer de visites à l’hôpital. Si un parent se présente à l’urgence avec un enfant malade et d’autres qui ne le sont pas, ces derniers iront attendre dans une salle adjacente.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Josée Guérin