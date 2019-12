Enquête publique sur le suicide : Mikhael Ryan avait une dangerosité « chronique »

Mikhael Ryan avait un potentiel de violence selon la médecin qui l’a suivi lors de ses trois thérapies au Centre de traitement des dépendances Le Rucher. L'individu a quitté l'établissement en mai 2017 avant de tuer sa mère et s’enlever la vie.

La médecin omnipraticienne du Rucher Annie Marceau a relaté les notes de ses nombreuses rencontres avec Mikhael Ryan lors de ses trois thérapies entre 2015 et 2017.

Elle a témoigné dans le cadre de l'enquête publique sur le suicide, qui se penche sur la mort deMikhael Ryan, sa mère Jocelyne Lamothe et Marc Boudreau.

Lors de ses différentes rencontres, le patient a évoqué des psychoses toxiques vécues dans le passé, causées par sa consommation de drogue. Il a vécu sa première psychose à l’âge de 19 ans.

Ses hallucinations auditives étaient également de plus en plus présentes. À sa troisième thérapie, il indiquait à Annie Marceau entendre des voix « tous les jours » et que cela perturbait ses pensées.

Niveau de dangerosité

Annie Marceau a noté à deux reprises qu’il avait un niveau de dangerosité « chronique » et un potentiel violent, surtout parce qu’il avait un enfant en bas âge.

En audience devant la coroner Andrée Kronstrom, Dre Marceau a précisé que la présence d’un enfant est un facteur de surveillance.

Elle souligne aussi un épisode où Mikhael Ryan a brisé le pare-brise de son ex-conjointe pour répondre aux voix qu’il entendait.

Dre Marceau a réitéré le potentiel de violence de Mikhael Ryan lorsqu’il a quitté pour la dernière fois le centre Le Rucher le 7 mai 2017, toujours en raison de la présence d’un jeune enfant et d’un épisode de violence conjugale.

Annie Marceau a également souligné que Mikhael Ryan n’a pas fait preuve de violence lors de ses séjours au Rucher.

Médication

Tout au long de son témoignage, Dre Marceau a mentionné les différents médicaments qu’elle encourageait son patient à prendre pour contrôler ses hallucinations et ses psychoses.

Ce dernier a souvent refusé cette médication, puisqu’il s’agissait de médicaments pour les schizophrènes.

Tout juste avant son départ précipité lors de sa dernière thérapie, la docteure Marceau lui avait prescrit un antipsychotique, l’Abilify.

Elle indique qu’elle voulait rappeler M. Ryan une semaine plus tard, pour lui souligner l’importance de prendre ce médicament pendant au moins un an.

Elle n'a jamais pu faire l'appel. Mikhael Ryan a tué sa mère le 10 mai 2017, avant de s’enlever la vie le lendemain.

Traitement contre le tabagisme

Lors de sa dernière thérapie, Mikhael Ryan avait demandé un traitement pour arrêter de fumer, le Champix. Il devait commencer un traitement de 12 semaines, selon Mme Marceau.

Ce traitement avait fait l’objet de controverses par le passé, à cause de symptômes de violence et d’agressivité qui y seraient reliés.

Questionnée à ce sujet par l’avocat qui représente le père de Mikhael Ryan, elle a précisé que ces allégations n’ont jamais été prouvées.

Annie Marceau a toutefois précisé qu’elle a averti son patient d’arrêter le traitement s’il ressentait des idées suicidaires.

Témoignage du père

Le père de Mikhael Ryan, qui a quitté le centre de traitement des dépendances Le Rucher en mai 2017 avant de tuer sa mère et s’enlever la vie, a critiqué les délais d’attente, la discontinuité de services et la mise à l’écart de la famille dont les proches sont en thérapie.

Jean-François Ryan a pris la parole lors de l’enquête publique sur le suicide, qui se penche sur les circonstances des décès de Mikhael Ryan, sa mère Jocelyne Lamothe et Marc Boudreau.

Le père de Mikhael Ryan a relaté avec émotions le parcours difficile de son fils et ses problèmes de consommation de drogue et de santé mentale au fil des années.

Il a été admis en centre de désintoxication dès l’âge de 17 ans, avant de suivre plusieurs thérapies dans différents centres de la région au fil des années.

Mikhael Ryan a eu plusieurs rechutes et a fait des tentatives de suicide. Entre les thérapies, son père tentait de l’amener à l’hôpital lors d’épisodes de consommation.

« Ce qui m’a le plus frappé c’est la discontinuité qu’on a à vivre avec les soins et tous les délais lorsqu’on a un enfant et qu’on sait qu’il va mettre sa santé en péril. »

Dernière fin de semaine avant le drame

Jean-François Ryan a également raconté qu’il avait trouvé son fils ‘‘étrange’’ lors de la dernière fin de semaine avant les tristes événements

M. Ryan a vu son fils pour la dernière fois le dimanche soir, en allant porter son fils au Rucher pour la poursuite de sa thérapie. Mikhael avait alors confié se sentir ‘‘coupable’’ selon son père.

Mikhael Ryan a ensuite quitté de façon précipitée la thérapie tôt le lundi matin. Ses parents n’ont pas été avisés.

Le 10 mai 2017, il tuait sa mère à son domicile, avant de s’enlever la vie le lendemain.

Jean-François Ryan a déploré le fait que la famille n’est pas incluse dans le processus de thérapie en toxicomanie.

« Je comprends qu’il y a des lois pour la confidentialité, mais c’est peut-être une lacune quand on sépare les gens plutôt que de les mettre ensemble. »

M. Ryan doit compléter son témoignage jeudi.

Moment d’émotion

La directrice générale du Rucher, Françoise Hourdeaux, a tenu à présenter ses sympathies à M. Ryan lors de son interrogatoire.

« Recevez, M. Ryan, toutes nos sympathies. On était tous présents au service », a-t-elle dit en se tournant vers l’intéressé, la voix étranglée par l’émotion.

Les deux se sont enlacés dans la salle.

« Ce qu’on veut au Rucher, c’est aider le plus de monde possible. »

Si vous ou un de vos proches ressentez de la détresse, contactez le 1 866 APPELLE (277 3553).