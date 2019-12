56 accidents en 10 ans sur la «côte en S» de Sainte-Blandine

Le ministère des Transports du Québec dénombre, entre 2009 et 2018, 56 accidents sur le tronçon de la 232, à Sainte-Blandine, où a eu lieu l'accident mortel qui a coûté la vie à Dave Massé samedi dernier.

Selon le ministère, sur les 56 accidents survenus sur ce tronçon, 28 ont causé des blessures légères et un seul des blessures graves, soit en 2011.

Selon une analyse des rapports des services policiers par le ministère, la plupart des accidents ont eu lieu entre les mois de novembre et mars.

La porte-parole du ministère des Transports, Sophie Gaudreault, souligne que la majorité de ces accidents mettaient en cause une vitesse excessive ou non adaptée aux conditions de route hivernale.

Le ministère des Transports affirme qu'il collabore à l'enquête sur l'accident dans lequel Dave Massé, père de six enfants, a perdu la vie le 14 décembre.

La famille Massé, dont les enfants sont âgés de 4 à 13 ans. Photo : https://www.gofundme.com/f/aidons-josee-et-ses-6-enfants

Le drame a soulevé une vague de solidarité dans la région, mais aussi de l'inquiétude sur la sécurité de ce tronçon routier.

Lorsque survient un accident sur le réseau du ministère des Transports, le ministère collabore aux enquêtes qui sont en cours, et bien sûr prendra connaissance par la suite des recommandations et conclusions du coroner, pour voir si des choses peuvent être mises en place. Sophie Gaudreault, porte-parole du ministère des Transports

La porte-parole souligne également que le ministère exige un épandage d'abrasifs et un passage plus fréquent des déneigeuses sur des tronçons considérés comme plus à risque.

De plus, le ministère des Transports a pour objectif de doter toute sa flotte de camions ainsi que celle de ses sous-traitants d'appareil detélémétrie véhiculaire. Cette technologie permettra de suivre avec précision quelles portions de routes ont été déneigées et sur lesquelles de l'abrasif a été épandu, et à quel moment.

avec les informations d'Isabelle Damphousse