Florent Vollant finit l’année en beauté à la salle Jean-Marc-Dion

Après une année bien remplie, Florent Vollant présentera son 17 e spectacle de Noël mercredi soir à la salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles. Mettant également en vedette la formation innue Ninan et l'artiste acadienne Annie Blanchard, cet événement annuel est devenu une tradition rassembleuse.

Florent Vollant veut faire de ce spectacle un vrai rassemblement . C’est ce qu’il expliquait mercredi matin en entrevue à l’émission Bonjour la Côte.

Florent Vollant et son groupe Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

On souhaite un vrai rassemblement. Plein de monde de différentes régions, de différentes communautés. Il y a des jeunes, des moins jeunes, des aînés. Tout le monde est bienvenu, c’est très très familial , dit le chanteur.

Il présentait d’ailleurs un spectacle similaire, mais plus court, mercredi matin, pour les jeunes de la communauté de Uashat mak Mani-utenam, toujours à la salle Jean-Marc-Dion.

Une riche tradition

C'est devenu une tradition, ici à la salle de spectacle Jean-Marc-Dion. On s'en va vers Noël, puis bon... Nous on est là pour partager. Pour partager notre fierté parce qu'on est content. On est content de voir les aînés, les enfants, du monde de partout dans la région qui viennent se rencontrer ici , ajoute Florent Vollant.

Le membre du légendaire duo Kashtin sera accompagné sur scène de la chanteuse néo-brunswickoise Annie Blanchard, mais aussi du groupe innu Ninan.

Il y a le groupe Ninan, de Matimekush-Schefferville, qui vient nous donner un coup de main. D'avoir un groupe qui vient du Nord, puis de venir célébrer ici à Sept-Îles, c'est vraiment, vraiment quelque chose de touchant , dit Florent Vollant.

Le groupe Ninan vient de Matimekush-Schefferville. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Son souhait pour les Fêtes : que tous puissent connaître le même bonheur que lui procure sa carrière musicale.

Je suis quelqu'un de privilégié parce que j'aime ce que je fais. Je le souhaite à tout le monde, que dans le monde, il y ait plus de gens qui aiment ce qu'ils font comme moi j'aime ce que je fais. Puis à partir de là, je vous souhaite un joyeux Noël puis une très belle année 2020! , s’exclame le chanteur.

Avec les informations de Marc-Antoine Mageau