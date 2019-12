Réouverture du chalet de la Station plein air Val-Mauricie

Le nouveau bâtiment a nécessité un investissement de 1 230 000 $, soit 150 000 $ de plus que le montant de l’indemnisation reçue par la Ville à la suite de l’incendie. Le maire de Shawinigan, Michel Angers, justifie cet apport supplémentaire pour s'assurer d’avoir une nouvelle bâtisse multifonctionnelle qui répond à tous les besoins de la population .

La Ville a fait des études de besoin pour ce nouveau chalet qui n'est pas identique au précédent. Contrairement à l’ancienne structure, le nouveau chalet comprend un seul étage.

Ouvert été comme hiver

Les adeptes de plein air auront désormais accès au chalet toute l’année, été comme hiver. L’hiver, la Station plein air Val-Mauricie offre des activités de ski alpin, de ski de fond et de glisse sur tube. En saison estivale, on y retrouve une piste de BMX et le service loisirs, culture et vie communautaire de la Ville de Shawinigan.

En mai 2018, un violent incendie avait détruit le chalet de la Station Val-Mauricie. Des installations temporaires et des roulottes de chantier avaient été aménagées pour accueillir les visiteurs.