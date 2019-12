Santé mentale : besoin d'un sourire

Élever et célébrer

Pendant que des clowns et d'autres artistes amusaient les curieux, des représentants de deux organismes expliquaient à qui voulait les entendre pourquoi ils étaient là, ou acceptaient de poser pour des photos. Je n'ai pas résisté et presque spontanément, je prenais à mon tour des photos jusqu'à m'approcher de la table des organisateurs.

J'ai vite compris que cet événement appelé «Elevate and Celebrate», élever et célébrer, faisait passer un message du genre : Nous vous faisons rire. Pensez aussi à faire rire ceux qui ont des problèmes de santé mentale et votre geste fera une différence dans leur quotidien! Sam Fitzner, responsable des communications de la Fondation de la santé mentale, me le confirmera plus tard, lors d'une entrevue.

Acrobate suspendue dans un cerceau lors de l'événement « Élevate and Celebrate» de la Fondation de la santé mentale, au City Centre d'Edmonton. Une artiste habillée en cuisinière circule en échasse lors de l'événement «Elevate and Celebrate», au City Centre, le 3 décembre 2019. Des artistes sur échasses attirent la curiosité des visiteurs lors de l'événement «Elevate and CelebrateA, le 3 décembre au City Centre d'Edmonton. Des représentants de la Fondation de la santé mentale dont la responsable des communications, Sam Fitzner, deuxième à partir de la gauche. Des visiteurs s'informent sur la campagne de la Fondation de la santé mentale lors de l'événement «Elevate and Celebrate», au City Centre d'Edmonton. Des bénévoles de la Fondation de la santé mentale aux couleurs de Père Noël, lors de l'événement «Elevate and Celebrate», au City Centre d'Edmonton, le 3 décembre 2019.

Une artiste habillée en cuisinière circule en échasse lors de l'événement «Elevate and Celebrate», au City Centre, le 3 décembre 2019. Photo : Radio-Canada / Jean-Marie Yambayamba

Des artistes sur échasses attirent la curiosité des visiteurs lors de l'événement «Elevate and CelebrateA, le 3 décembre au City Centre d'Edmonton. Photo : Radio-Canada

Des représentants de la Fondation de la santé mentale dont la responsable des communications, Sam Fitzner, deuxième à partir de la gauche. Photo : Radio-Canada

Des visiteurs s'informent sur la campagne de la Fondation de la santé mentale lors de l'événement «Elevate and Celebrate», au City Centre d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Jean-Marie Yambayamba

Porte ouverte

Vous savez, surtout en ces temps, certains sont stressés ou isolés à cause des problèmes de dépendance ou de santé mentale. Notre programme Access 24/7 leur ouvre la porte et ils peuvent compter sur notre aide à n'importe quel moment , m'a dit Me Fitzner.

La carte de visite de la fondation qui est responsable du programme Addiction and Mental Health Access 24/7 est encore plus éloquente : Vous êtes un adulte et vous ignorez où aller pour obtenir des services sur la dépendance et la santé mentale, nous sommes là pour vous aider 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Vous faites le premier pas, nous nous occupons du reste.

Et pour bien faire ce «reste», il faut des bénévoles motivés, mais aussi des fonds. Les responsables ont lancé une campagne pour réunir 1,1 million de dollars et au compteur, ce jour-là, il leur restait encore à collecter environ 250 000 dollars pour atteindre cet objectif annuel.

Anderson Hall

L'argent déjà disponible a permis l'ouverture en juin d'un centre, le Anderson Hall, sur la 102e Rue, près de la 109e Avenue, sur le site de l'hôpital Royal Alexandra. Sam Fitzer indique que dans les trois mois qui ont suivi, Access 24/7 a répondu à 18 000 appels téléphoniques et le centre a reçu des milliers de visites sans rendez-vous.

La responsable des communications reconnaît que les traitements sont couverts par un financement public. Elle ajoute cependant que la contribution de la communauté permet d'améliorer la qualité des services et de les étendre aux familles des patients.

Un cinquième de la population

Sam Fitzer rappelle que les maladies mentales affectent 20 % de la population, dont 40 % des moins de 40 ans. Elle renchérit alors :

Nous essayons de renforcer notre capacité à répondre aux nombreux cas de personnes aux prises avec ces maladies. Puisque ces problèmes sont maintenant de moins en moins stigmatisés, davantage de patients n'ont plus honte de se manifester pour demander de l'aide. Le second aspect du travail, c'est sensibiliser le public qu'Access 24/7 est un portail unique pour donner cette aide

City Centre s'est joint à la Fondation de la santé mentale et à la Fondation de l'hôpital Royal Alexandra pour sensibiliser le public à faire des dons à Access 24/7. Photo : Radio-Canada

Sensibiliser le public

Le City Centre, avec ses innombrables commerces et bureaux et sa forte affluence quotidienne, est un lien intéressant pour rejoindre un public considérable sur ces objectifs. Selon Zaina Yusuf, responsable de marketing, le centre commercial reçoit environ 27 000 visites par jour et c'est un atout qui est aussi exploité au profit d'organismes à but non lucratif. La campagne de la Fondation de la santé mentale est l'une des deux plus importantes campagnes du City Centre pour ce temps de fêtes. Zaina Yusuf est fière que le centre en soit un des partenaires.

Tout le monde sait que le City Centre d'Edmonton est une communauté unique. Nous recevons de visiteurs de tous les secteurs d'activités, de toutes les représentations démographiques... Alors nous voulons contribuer à tout projet visant le bien-être et ce qui est positif pour tous nos visiteurs , explique Zaina Yusuf.

Améliorer le sort des personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale fait partie de ce genre d'initiatives.

À un pouce de la folie

Ce mois-ci, le magazine américain Time a d'ailleurs réédité et mis à jour son édition spéciale qui tente de mieux cerner les problèmes de santé mentale et améliorer le quotidien de ceux qui en souffrent. Dans la présentation du numéro, Jeffrey Kluger souligne la proximité de ces problèmes avec les choses que nous valorisons dans notre vie de tous les jours.

Il écrit (je traduis) : Vous passez votre vie à un pouce de la folie. Vous l'ignorez, mais c'est l'un de ses tours. Vous vous brisez une jambe, vous le savez. Vous attrapez la rougeole, vous le savez. Mais la folie - ce revirement de la rationalité dans l'irrationalité, de la lucidité au délire - n'est pas toujours facile à voir quand elle arrive.

Je crois que c'est cette proximité existentielle que le spectacle d'Access 24/7 m'a donné l'occasion de voir! Je me réjouis d'en avoir profité et d'avoir réalisé que les portes d'Access 24/7 sont grandes ouvertes à tous!

En ce jour de Noël, j'offre une pensée spéciale à tous ceux que nous pouvons faire sourire pour alléger leur souffrance mentale, leur isolement et leur stress!

