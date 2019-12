L’explosion de la vapoteuse d’un adolescent lui arrache les dents

Mardi soir, l'adolescent de deuxième secondaire a inhalé une bouffée de sa vapoteuse. Une déflagration est survenue.

Plusieurs de ses dents sont alors tombées dans ses mains. Sa lèvre supérieure s'est fendue et une hémorragie est survenue. La cornée d'un oeil a aussi été touchée.

Le jeune homme aurait alors lancé sa vapoteuse dans le salon, ce qui a entraîné une seconde déflagration. Des éclats ont blessé sa mère à une jambe et un début d'incendie s'est produit. Selon elle, son appartement aurait pu être détruit.

Toujours selon la mère, la vapoteuse provenait d'un ami. C'était la première journée que son fils l'utilisait. Elle ne sait pas si elle avait été modifiée. Chose certaine, elle espère que cet épisode convaincra plusieurs jeunes de cesser le vapotage.

Mercredi après-midi, le jeune était toujours aux soins intensifs, hors de danger.

Un début d'explication ?

Selon Marie-Andrée Slight, propriétaire d’une entreprise d'articles de vapotage, les deux parties constituant la vapoteuse de l’adolescent n’étaient pas compatibles. C’est ça qui aurait, selon elle, causé la déflagration. Le réservoir qu’il avait n’était pas du tout adapté au reste de l’appareil , affirme-t-elle.

Au micro de l’émission 360pm, Marie-Andrée Slight appelle à faire plus d’éducation autour de l'utilisation de la vapoteuse. Elle rappelle que la vente est interdite aux mineurs et que les utilisateurs ne doivent pas se lancer dans la modification des appareils .

Réaction de la Commission scolaire de l’Énergie

La Commission scolaire de l’Énergie rappelle qu’il est interdit de vapoter et de fumer sur les terrains des établissements d’enseignement, et que des surveillants sont là pour faire respecter la loi. Les jeunes qui consomment des produits du tabac doivent le faire à l’extérieur de nos terrains, là où notre pouvoir d’agir s’arrête.