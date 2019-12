Darlène d’Hubert Lenoir parmi les 10 albums de 2019 des Inrocks

Dans le top 50 des albums de 2019, Darlène côtoie Confessions, de Philippe Katerine (6e), Norman Fucking Rockwell!, de Lana Del Rey (8e) et Jesus is King, de Kanye West (20e).

IGOR, de Tyler, The Creator est en première place, Titanic Rising, de Weyes Blood est second, tandis que Serfs Up!, de Fat White Family se classe troisième.

Darlène figure aussi au palmarès des 50 meilleurs albums canadiens de la décennie d'après le magazine Exclaim!.

Le fait qu'Hubert Lenoir faisait la Une des Inrockuptibles au début de 2019 était donc un bon présage de ce qui s'en venait. En janvier, la revue le selectionnait parmi les espoirs de 2019 dans un numéro consacré à « celles et ceux qui vont marquer l'année musicale ».

2019, l'année des voyages

Cette année, l’artiste québécois a fait de nombreux allers-retours entre le Canada et la France. En entrevue Les Inrockuptibles, Hubert Lenoir reconnaît que tout a été très vite en 2019. C’était une année intense, même si ça me fait chier de le dire comme ça, parce que je suis certain que tous les artistes à qui tu poseras la question te diront la même chose , dit-il d’entrée de jeu.

Hubert Lenoir avoue qu’il ne s’attendait pas à ce succès en France, mais qu’il était très intéressant de prendre contact avec un public inconnu.

Ce qui a été cool avec la France et toute l’Europe francophone dans son ensemble, c’est que j’ai senti quand même que je pouvais voir plus haut, élargir mes horizons, sortir du Québec. Ça m’a donné une vision plus large de la création. Hubert Lenoir

Il ajoute que le voyage l’a aidé à composer alors qu’il travaille sur son nouvel album. Outre la France, il est allé à Chicago, à Tokyo et à Austin au Texas pour participer au festival South by Southwest (SXSW). J’ai même signé depuis Tokyo l’acte d’achat de ma maison à Québec , raconte-t-il.

Hubert Lenoir ajoute qu’il entend aussi aller travailler à Los Angeles en 2020.