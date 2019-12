La crue de la rivière des Outaouais en tête des 10 événements météo marquants au Canada en 2019

La crue printanière de la rivière des Outaouais arrive au premier rang des 10 phénomènes météorologiques les plus marquants au Canada en 2019, selon Environnement et Changement climatique Canada. Il s'agit de la 24e mouture de ce palmarès.

L'inondation de cette année a été plus importante que celle de 2017, qui avait alors été considérée comme l'inondation du siècle, précise le ministère dans un communiqué.

C'était une crue qui était très abondante qui a été record sous beaucoup d'aspects en termes de durée, de quantité, d'endroits touchés , explique le météorologue à Environnement et Changement climatique Canada, Simon Legault, en entrevue à l'émission les Matins d'ici.

M. Legault rappelle que les débits de la rivière atteignaient des niveaux jamais vus par endroits au point où à la chute Bell, le barrage n'était même pas conçu pour avoir ces débits d'eau là, donc il y a eu un risque d'avoir un problème avec ce barrage . Les autorités avaient d'ailleurs appelé les résidents des environs à quitter les lieux.

C'est un peu un concours de circonstances, si l'on veut, parce qu'il y a beaucoup de facteurs à tenir en compte pour avoir des inondations comme ça, mais c'est vraiment l'événement le plus marquant de l'année au Canada par sa durée et par la population qui a été touchée. Simon Legault, météorologue à Environnement et Changement climatique Canada

Pour le météorologue, c'est un concours de circonstances qui a provoqué cette crue record. On avait beaucoup de neige à la fin de l'hiver et comme il faisait froid, ça ne fondait pas. Lorsque sont arrivées les plus grosses pluies du printemps, au mois d'avril, là ça a amené beaucoup de chaleur, donc ça, c'est une fonte rapide, une pluie abondante et tout ça c'est beaucoup d'eau [...] ce qui gonfle les niveaux rapidement , détaille-t-il.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Le barrage de la Chute-Bell, à Grenville-sur-la-Rouge. (archives) Photo : Radio-Canada

Environnement Canada rappelle que bon nombre de résidents de l'Outaouais et de l'est ontarien ont été contraints de quitter leur logement. Les inondations ont fait au moins deux victimes : une en Ontario et l'autre au Québec.

D'autres phénomènes météorologiques ont retenu l'attention des employés d'Environnement Canada pour cette année 2019. L'hiver notamment a été très long.

On a eu beaucoup de neige au total en hiver, au point où il y a eu des problèmes aux structures de bâtiments. Il n'y a pas eu tant de printemps. On n'a pas eu des conditions très printanières , poursuit M. Legault. Le mois le février a été record dans l'Ouest canadien, dans la région de Calgary.

Les dix événements météorologiques les plus marquants au Canada en 2019 : Une nouvelle crue record de la rivière des Outaouais Saison active des ouragans comme prévu Précipitations inattendues dans les Prairies Un mois de février brutal au Canada Les records de chaleur perdurent dans l’Arctique Dans les Prairies...un temps trop sec au début, trop humide par la suite La sorcière de la météo a volé l’Halloween Printemps absent dans l’Est Le fleuve Saint-Jean déborde à nouveau Moins de feux, plus de superficie brûlée

Source : Environnement et Changement climatique Canada Consultez notre résumé complet ici.

Les mauvaises conditions météorologiques ont aussi durement frappé les agriculteurs un peu partout au pays. Enfin, en ce qui concerne le changement climatique, la dernière décennie a été la plus chaude jamais enregistrée au Canada. Au niveau du globe, 2019 devient la deuxième année plus chaude après 2016, conclut M. Legault.