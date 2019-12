Un jeune hockeyeur de Sherbrooke dépose une plainte après une bagarre sur la glace

Le SPS a reçu de la part d’un joueur d’âge mineur une plainte pour des événements survenus dimanche dernier lors d’une partie de hockey au Collège du Mont-Sainte-Anne pour des événements qui se sont produits sur la patinoire , résume Martin Carrier, porte-parole du SPS.

Comme le plaignant et le suspect sont d’âge mineur, le SPS opte pour la prudence.

Pour l’instant, des vérifications doivent être faites et le SPS ne donnera pas d’autres détails concernant le dossier , continue M. Carrier.

Bagarre lors de la rencontre

Dimanche dernier, après la mise en échec d’un des joueurs des Marquis par un hockeyeur de l’école secondaire du Verbe Divin de Granby, les esprits se sont échauffés sur la glace de l’aréna du Collège du Mont-Sainte-Anne.

L’un de nos joueurs s’est retrouvé dans une position assez dangereuse pour lui. Il s’est fait étouffer et avait du mal à respirer. Ses coéquipiers le voyant dans cette position fâcheuse, ont voulu le sortir de là et c’est là que l’émotion a [un peu pris le dessus] , résume Olivier Audet, directeur général du Collège du Mont-Sainte-Anne.

Ce n’est pas pour ça qu’ils jouent au hockey. Loin de là. Olivier Audet, directeur général du Collège du Mont-Sainte-Anne

Il y a bien eu une bagarre, confirme Olivier Audet, mais pas de bagarre générale. Les bancs ne se sont pas vidés et ce ne sont pas tous les joueurs sur la glace qui ont été impliqués dans l’incident. Il ne faut pas nier les faits, mais bien nuancer les choses , souligne-t-il.

Les joueurs « ébranlés »

Après cette bagarre, les jeunes hockeyeurs, qui ont entre 16 et 17 ans, étaient « ébranlés », explique Olivier Audet. Dès lundi matin au collège, on a rencontré tous les joueurs. C’est sûr qu’ils étaient très ébranlés de la situation. Ce n’est pas une situation que personne ne souhaite. Les joueurs ne le souhaitent pas non plus , continue-t-il.

Ils ont fait le mieux qu’ils ont pu dans la situation. Ça ne veut pas dire qu’il n’y a pas des choses qu’on peut revoir. On est dans un milieu d’éducation et on va travailler avec eux là-dessus. Olivier Audet, directeur général du Collège du Mont-Sainte-Anne

Selon Olivier Audet, il n’y aura pas de mesures disciplinaires qui seront prises à l’encontre des joueurs impliqués dans la bagarre de dimanche. Je pense que les joueurs ont déjà eu leur leçon, lance-t-il. On a un code d’éthique. On a des valeurs au collège. Les joueurs sont tous au courant de ça. C’était une équipe qui n’était aucunement problématique depuis le début de la saison.